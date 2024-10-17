葉珂：我們的衣服獨ONE無TWO！　網掀激似款對比：看得我ONE愣ONE愣

記者張筱涵／綜合報導

葉珂主要經營服飾公司，近來透過直播強調所有商品都是旗下設計師獨創，因此在市面上是找不到相同設計的服飾，最後更自創了一個新詞說：「只有我們獨ONE無TWO的。」結果就被大陸網友翻淘寶打臉，更以她自創的新詞概念來回酸。

▲葉珂自創流行語「獨ONE無TWO」。（圖／翻攝自微博／娱乐圈新鲜事）



葉珂日前直播表示「從2015年開始就是我們公司自有板房、自有設計師、自有工廠做出來的衣服，所以在我們直播間的衣服都不用擔心在任何地方會看到重樣的，整個市場上不可能有除了我公司之外，還有人可以拿到我們家裙子去賣的，店鋪是沒有的，所以我們直播間是獨ONE無TWO的！」

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▲葉珂品牌被發現設計和其他品牌相似。（圖／翻攝自微博／娱乐圈新鲜事）



但這段影片被大陸網友剪輯並貼上多則對比照，可見葉珂公司的服飾商品在淘寶都能搜尋到相似款設計。不過，網友們關注的焦點除了衣服獨創性並不高外，更對「獨ONE無TWO」這個詞感到興趣，留言區全是反諷，「這個獨ONE無TWO，看得我ONE愣ONE愣的，曉明這次輸得ONE敗TWO地的」、「這張嘴真是啥都造得出來」、「曉明這眼光真是很獨ONE」。

▲「葉珂獨ONE」登熱搜。（圖／翻攝自微博）