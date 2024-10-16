記者蔡宜芳／綜合報導

大陸28歲男星俞更寅在2016年以男團「SWIN」出道，曾是蔡徐坤的同團成員，單飛後，2021年參加《創造營2021》再次受到關注。怎料，他日前突在直播承認自己已經是「兩個孩子的爸」，震驚許多網友，而他16日也上傳手寫信解釋來龍去脈，向粉絲道歉承認自己「偶像失格」。

▲俞更寅日前在直播中承認已經當爸。（圖／翻攝自微博／俞更寅不傲嬌不要搶）

俞更寅坦言，他在第一次參加選秀節目時，就明白了偶像不能隨意戀愛的規則，但他當時並未承認有女友的存在，現在回想起來，他自認當時的行為很不成熟，並且早已埋下了不安的種子。

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在與前公司解約並成立自己的工作室後，俞更寅逐漸意識到世界的廣大，他覺得自己只是眾多才華橫溢的人中的一員。他的事業並未如願成功，也沒有多想其他的感情事，只希望能夠有所作為，闖出自己的一片天地，「但與女生畢竟是同個地方的人，雙方家人、同學、朋友也都認識，這些年並沒有徹底斷了聯繫，直到出現意外，有了寶寶。」

當得知女方有了小孩的時候，俞更寅的第一反應是不知所措，但他更多的想法是寶寶是無辜的，無論如何都不能剝奪孩子來到世界的權利，「所以，到虎年的下半年，一對早產的雙胞胎寶寶出生了，我也成為了父親。」

▲俞更寅透露兩個小孩是在2022年出生的。（圖／翻攝自微博／俞更寅不傲嬌不要搶）

俞更寅坦承，作為一個偶像，生子這樣的事情並不符合粉絲對偶像的期望，「我承認還是存在僥倖心理的，總覺得不公開，寶寶和工作就不會攪在一起，可以並行。」他也提到，由於和女方長期分隔兩地，並且婚姻不僅僅是兩個人的事情，也需要兩個家庭的磨合，所以在事情尚未穩定之前，他與小孩的媽媽暫時以父母的名義各自盡責。

俞更寅也向所有認識他的粉絲道歉，並表示，因為一時的怯懦和隱瞞，他辜負了大家對他的信任，「我知道解釋和道歉都是蒼白的，但正如音符們所說，就算大家最終都要選擇離開，我也應該給大家一個交代。」

▲俞更寅手寫信。（圖／翻攝自微博）

【俞更寅全文】

各位音符（粉絲名），我是小魚，這封信來得有點晚，但這是我當面答應你們要給的解釋，也是我對我這些年有些糟糕的個人生活的一個回看。

在第一次參加節目之後，知道了偶像模式下明星是不能隨意戀愛的，但當時沒有承認有女友的存在，回想起來覺得當時真的很不成熟，以為沒人能發現，實際早已埋下了不安因子。

隨著與前公司解約，自己成立工作室，慢慢才知道世界太大，與真正有才華、有能力的人比起來，我只是塵埃中的塵埃，事業不成功的我，也沒有多想其他感情事，只希望能夠爭氣點，能夠闖出自己的一片天地。但與女生畢竟是同個地方的人，雙方家人、同學、朋友也都認識，這些年並沒有徹底斷了聯繫，直到出現意外，有了寶寶。

知道了有寶寶的時候，第一時間是不知所措的，但更多的是覺得寶寶是無辜的，無論如何都不該剝奪寶寶來到世上的資格。所以，到虎年的下半年，一對早產的雙胞胎寶寶出生了，我也成為了父親。

做為一名參加過偶像團體和選秀節目的藝人，也隨著年齡增長，我已經知道了生子這樣的事是不符合粉絲心中的偶像準則的，沒有公開有寶寶的事，我承認還是存在僥倖心理的，總覺得不公開，寶寶和工作就不會攪在一起，可以並行。

由於長期分隔多地，再加上婚姻不單是兩個人的事，也需要兩個家庭的磨合，在尚未穩定之前，我與寶寶的媽媽也就暫時以寶寶的父母各自盡責。

對於認識我八九年、三四年或者一兩年的音符，我想再鄭重地對大家說一聲：對不起。

因為一時的怯懦和隱瞞，我辜負了大家對我的無條件信任。我知道解釋和道歉都是蒼白的，但正如音符們所說，就算大家最終都要選擇離開，我也應該給大家一個交代。

說完這些，愧歉和難過的情緒依然在我心中，一方面很怕再次的回應，因為不同的解讀而會引起更多軒然大波。但真的到面對你們的時候，我沒辦法閉口不言，所以還是用這封信回覆你們。整個事就是這樣，把事情弄得那麼糟，已不奢望更多的原諒，只是想跟大家說，小魚還是那個小魚，並沒有改變初心。