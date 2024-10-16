女歌手每週陪夫洗腎3次！老公一死「接殘酷真相」　留500萬給紅粉知己

圖文／鏡週刊

汪建民離世之前，身邊有女友Joan相陪；雖然他的財務狀況有如黑洞，甚至影響身邊親友、累到Joan，她的話中仍然深情；如此「生死不離是真愛」的例子海內外藝界都有，故事雖然殘酷但感人。

韓星金宇彬和申敏兒在2015年官宣戀情，2017年男方罹患鼻咽癌息影治療，申敏兒第一時間聲明陪他抗癌，「我會陪在他身邊」。

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▲金宇彬罹癌息影，申敏兒聲明會陪在他身邊。（申敏兒IG）

依依2022年因納豆腦出血開刀，歷經1年半治療與休養，女友依依一直在旁陪伴。納豆現已復工拍戲，依依依然陪在身邊相助扶持。

▲依依不離不棄腦出血開刀的納豆，故事尤為感人。（依依臉書）

柯以敏嫁給經紀人黃國輔，婚後2人屢傳不合，男方因腎衰竭住院，她每週陪伴洗腎3次，也成為家中經濟支柱，直到2018年黃國輔腎衰竭病逝「發現先生竟留了500萬元給紅粉知己」，4年後2022年自己更被傳已秘婚。



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