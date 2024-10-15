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王新蓮宣布...超經典合唱曲「恐成最後一次同台演出」

記者蔡琛儀／台北報導

曾唱紅〈風中的早晨〉、〈往天涯的盡頭單飛〉等歌曲的民歌手王新蓮，也是跨界文字、攝影及繪畫藝術家，4年前她自美國返台定居，便在台東池上開始駐村藝術家生活，去年藉由募資又前往芬蘭駐村，讓她有了全新體驗，今年王新蓮匯集數十年人生軌跡的藝術創作，即將發行第一套作品集，也將在11月2日起舉辦在台首場「懸浮人生」個展，並計畫營收將用於明年繼續國際駐村的基金，持續做一些創作發表。

▲▼王新蓮。（圖／翔子提供）

▲王新蓮將舉辦個展。（圖／翔子提供）

《懸浮人生》作品集收藏了〈蓮蓮說〉散文集、池上及芬蘭駐村手札、和自己說說話2025桌曆，以及圈內好友陶曉清、張光斗、黃韻玲、丁曉雯寫給王新蓮的暖心贈語。她提到自己的創作一直跟生活緊密結合，年輕時做音樂可能會預設結果，現在心態完全不同，因為是自己累積幾十年人生經驗，起起伏伏自然堆疊而來，她形容這次的作品「就像把我這幾十年懸浮而過的人生擺出來一樣。」

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談起圓夢計畫初衷，王新蓮坦言是在陪伴母親走完人生終點前，獨自在書房的感悟，「因為陪媽媽面對死亡這件事，讓我對『生』燃起了強烈的慾望，更要把生命活成自己要過的樣子。」她決定不受侷限的放大生命寬度，選擇將藝術和旅行結合，讓另一個「說英文的王新蓮」活出自己，因而開啟了芬蘭駐村之行。

▲▼王新蓮。（圖／Kevin Chen提供）

▲王新蓮。（圖／Kevin Chen提供）

她近日忙於籌備作品集發表和個展，也受邀參加中華音樂人交流協會主辦的「民歌50演唱會」，她表示自己一路從民歌20、30、40、45到現在即將要50周年了，真的不可思議！「但50這個標的真的很不得了」，她覺得到了這個年紀還有幸跟大家一起唱歌，還有那麼多觀眾來聽，對歌者、音樂人和觀眾都有無可取代的意義。三天的演唱會她將演唱2月14、15兩場，也透露和主辦單位研討多次，將以特別的方式演唱〈往天涯的盡頭單飛〉來紀念好友鄭華娟，招牌曲〈風中的早晨〉則會和另一位主唱馬宜中合體演唱，將可能是兩人最後一次同台合唱。

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