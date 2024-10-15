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李洪基怒了！砲轟男團練習生「很糟糕」　羅志祥也發火：能看嗎

記者蔡琛儀／台北報導

男團選秀節目《SCOOL》上週播出第三集，繼續進行「夢之隊」七人資格競爭賽，最終出爐的第一輪「夢之隊」七人組包括誠太，賴耀翔、鄭元昕、梁哲維、陳麒文、鄭美祥、張路易，原本榜首呼聲最高的陳麒文竟成為第二名，由唱跳能力皆強的鄭元昕在四位南韓導師銀赫、李洪基、崔容俊、YUJU的力挺下拿下第一，成為本集的大黑馬。

▲▼《SCOOL》第三集。（圖／天空娛樂提供）

▲▼《SCOOL》第三集。（圖／天空娛樂提供）

緊接著上場的「主題曲C位爭奪賽」中，先是以舞曲及RAP饒舌兩種不同元素將選手分為A、B兩組，上演爭奪副歌主旋律橋段競賽，當中身處「好學生」A組的鄭元昕原本被大家看好，結果卻在「期中考」沒有表現出該有的實力，讓YUJU難得不悅，還皺眉問他：「是不是高音唱得很吃力？」鄭元昕有失水準的表現也讓崔容俊頻頻搖頭，因而慘遭被替換，最終由同組的林子宸取代上陣，讓鄭元昕回宿舍獨自檢討時忍不住落淚。

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▲▼《SCOOL》第三集。（圖／天空娛樂提供）

▲YUJU難得不悅。（圖／天空娛樂提供）

而A組選手們也在主題曲總期末考中普遍表現不佳，李洪基率先開炮，「很糟糕，高音全都沒唱上去，每個人分好的段落全都被我打X！ 你們完全沒有節奏感！這樣無法錄音！」而羅志祥更是罕見動怒，甚至烙下狠話：「MV部分，是屬於你們的舞台、也是屬於SCOOL的，這樣出去，人家會以為我們練習生怎麼了，能看嗎？這個舞蹈的水平、唱歌的水平是對的嗎？今天A、B組哪一個表現不好，那一組MV乾脆都不要拍，當作是懲罰！」

▲▼《SCOOL》第三集。（圖／天空娛樂提供）

▲▼李洪基和羅志祥都動怒。（圖／天空娛樂提供）

▲▼《SCOOL》第三集。（圖／天空娛樂提供）

至於B組的韓晨則因為跳舞跟不上節拍，讓崔容俊也狠批：「完全不行，你沒有辦法好好消化舞蹈！」讓韓晨失去原本副歌橋段導致大受打擊，心情大受影響而痛哭；雖然如此，身為歌唱指導的李洪基及YUJU在評判的同時還是熱心親自指導大家。此外，原本身為主持人的利特因為銀赫有工作在身，不克前往選手的「主題曲C位爭霸賽」總評比，這回也特別親自現身客串溫柔導師。

▲▼《SCOOL》第三集。（圖／天空娛樂提供）

▲利特客串當導師。（圖／天空娛樂提供）

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