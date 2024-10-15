ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

算命再婚將惹禍！丟丟妹和新男友維持關係　投資千萬另闢財源

圖文／鏡週刊

直播天后丟丟妹今年因身體欠安傳出過勞，一度在上播時壓力過大手抖，近期她將創個人品牌，科技公司投資砸下直逼8位數的高額，預計推出一系列瘦身、美妝產品，她希望另闢財源後，可擺脫一個月直播26天的苦情命運。

【獨家】【開業自己賺】算命建議不再婚　丟丟妹自創品牌當CEO

▲李明珊今年重拾丟丟妹名號後，決心自創品牌開拓財源。（圖／鏡週刊）

丟丟妹離婚後一度失去原有直播平台，只能以本名李明珊再創「樓頂揪樓下」平台另闢財源，今年5月好不容易重拾丟丟妹名號，卻要一人兼顧台中、台北兩處平台，十分疲勞。而坐擁兩大直播平台逾155萬粉絲數，仍無法滿足丟丟妹，下半年積極擺脫以往獨挑大梁的工作型態，升級為興櫃公司旗下共創品牌的CEO與創辦人，希望未來能有更多被動收入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【獨家】【開業自己賺】算命建議不再婚　丟丟妹自創品牌當CEO

▲丟丟妹手上兩個直播平台有逾155萬的粉絲數。（圖／翻攝自丟丟妹IG／鏡週刊）

瘦身不敢說　就怕盜圖

過去丟丟妹曾創下單月營業額兩億元的銷售紀錄，讓許多廠商積極洽詢合作，但與其每天叫賣，賣到燒聲破嗓，成績再亮眼也是為他人作嫁，4個月前，和丟丟妹合作直播的火星科技就曾透露將有自創品牌，日前她現身火星直播，擔任一日CEO，一連串即將推出的瘦身商品、保養品就快閃曝光。

【獨家】【開業自己賺】算命建議不再婚　丟丟妹自創品牌當CEO

▲丟丟妹去年底曾受邀代言面膜。（圖／鏡週刊）

30歲的丟丟妹5年前因生小孩胖到90幾公斤，本以為卸貨後會瘦下來，結果坐完月子還有足足87公斤，讓第一次當媽的她相當震驚，她拚了命瘦到46公斤，至今沒有復胖，因此也成為眾多纖體品牌鎖定目標。

【獨家】【開業自己賺】算命建議不再婚　丟丟妹自創品牌當CEO

▲丟丟妹（左）曾邀周湯豪（右）同台，當時她因產後圓潤，身形和現在判若兩人。（圖／索尼提供／鏡週刊）

網友對丟丟妹的瘦身過程高度好奇，只是她直播時從不敢多說，因為只要分享心得過後，隔天馬上變成詐騙集團偷圖、盜用影片的素材，如今她自創品牌，肥水不落外人田，事業頭一砲就朝纖體相關產品下手。

聽信算命師　不願再婚

據悉，丟丟妹放眼實體通路與海外經銷，希望擺脫過去一人努力的重擔，因為身兼兩個平台直播主的她，常常哀怨不能生病，更遑論休假，好幾次不得已只好請彰化的老媽上陣代打，甚至兒子也曾經不露臉入鏡。丟丟妹有時直播銷售時，尿急還要請男友先擋幾分鐘，快速解決再回鏡頭前，但她深知這並非長久之計。

【獨家】【開業自己賺】算命建議不再婚　丟丟妹自創品牌當CEO

▲丟丟妹一度想培養男友Tommy（左）成為直播主。（圖／翻攝自樓頂揪樓下臉書／鏡週刊）

日前丟丟妹接受本刊專訪時，曾說和男友Tommy關係保持現況，因為算命老師說，結婚會惹來災禍，因此新事業和男友也無關係。據兩人在直播時透露，Tommy打算在美髮業東山再起，希望在台北重新開業，原本丟丟妹也想培養男友兼任直播主，但Tommy似乎興趣缺缺，仍想回老本行。

【更多鏡週刊報導】

【開業自己賺】去年營收1.8億元！　滴妹手搖飲4年狂開15店

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

日H級網美macca狂晃超兇身材　來台玩交友軟體...公開理想型

推薦閱讀

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

「廟會女神」曾甜宣布轉戰啦啦隊！　去年確診罕病：試試看又何妨

「廟會女神」曾甜宣布轉戰啦啦隊！　去年確診罕病：試試看又何妨

柯震東婚禮跳16蹲「隔天不能起身」！　急cue坤達：幹嘛叫我上台啦

柯震東婚禮跳16蹲「隔天不能起身」！　急cue坤達：幹嘛叫我上台啦

缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

朱芯儀罹癌「蕭敬騰夫婦第一個知道」　曝他們暖舉：心意無價

朱芯儀罹癌「蕭敬騰夫婦第一個知道」　曝他們暖舉：心意無價

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜

殯葬界蔡依林「遭強拍性愛片」！角頭設局交往還施虐　她痛哭認受害

殯葬界蔡依林「遭強拍性愛片」！角頭設局交往還施虐　她痛哭認受害

旅行社搞錯飯店時間！吳宗憲「只穿一件內褲」被趕出房

旅行社搞錯飯店時間！吳宗憲「只穿一件內褲」被趕出房

蕭敬騰婚禮被爸爸催生！51歲Summer「去年1句話」早表態　網掀論戰

蕭敬騰婚禮被爸爸催生！51歲Summer「去年1句話」早表態　網掀論戰

魏大勛求婚秦嵐遭拒爆分手　狗仔曝他「1轉變」：應該分了

魏大勛求婚秦嵐遭拒爆分手　狗仔曝他「1轉變」：應該分了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

「廟會女神」曾甜宣布轉戰啦啦隊！　去年確診罕病：試試看又何妨

柯震東婚禮跳16蹲「隔天不能起身」！　急cue坤達：幹嘛叫我上台啦

缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

朱芯儀罹癌「蕭敬騰夫婦第一個知道」　曝他們暖舉：心意無價

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜

殯葬界蔡依林「遭強拍性愛片」！角頭設局交往還施虐　她痛哭認受害

旅行社搞錯飯店時間！吳宗憲「只穿一件內褲」被趕出房

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

丟丟妹, 李明珊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李陳鎬退出《認哥》！錄好的將全剪光　活動前1hr出事…主辦全崩潰
  2. 算命再婚將惹禍！丟丟妹和新男友維持關係　投資千萬另闢財源
  3. 滴妹手搖飲「去年營收1.8億元」　4年狂開15店…團隊度過難關！
  4. 直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍
  5. 離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜
  6. 等了10年！孫燕姿驚喜宣布巡迴演唱會　相約粉絲一起看日落
  7. 樂天女神筠熹自爆　被那一根頂到肺　氣都喘不過來
  8. 三上悠亞驚喜回歸SKE48活動！　畢業後再以偶像身分登台
  9. 女兒出生3天就插管「肺部天生有洞」　李宓抱不到小孩：超級擔心
  10. 柯震東婚禮跳16蹲「隔天不能起身」！　急cue坤達：幹嘛叫我上台啦

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366