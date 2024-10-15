算命再婚將惹禍！丟丟妹和新男友維持關係　投資千萬另闢財源

圖文／鏡週刊

直播天后丟丟妹今年因身體欠安傳出過勞，一度在上播時壓力過大手抖，近期她將創個人品牌，科技公司投資砸下直逼8位數的高額，預計推出一系列瘦身、美妝產品，她希望另闢財源後，可擺脫一個月直播26天的苦情命運。

▲李明珊今年重拾丟丟妹名號後，決心自創品牌開拓財源。（圖／鏡週刊）



丟丟妹離婚後一度失去原有直播平台，只能以本名李明珊再創「樓頂揪樓下」平台另闢財源，今年5月好不容易重拾丟丟妹名號，卻要一人兼顧台中、台北兩處平台，十分疲勞。而坐擁兩大直播平台逾155萬粉絲數，仍無法滿足丟丟妹，下半年積極擺脫以往獨挑大梁的工作型態，升級為興櫃公司旗下共創品牌的CEO與創辦人，希望未來能有更多被動收入。

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▲丟丟妹手上兩個直播平台有逾155萬的粉絲數。（圖／翻攝自丟丟妹IG／鏡週刊）

瘦身不敢說 就怕盜圖

過去丟丟妹曾創下單月營業額兩億元的銷售紀錄，讓許多廠商積極洽詢合作，但與其每天叫賣，賣到燒聲破嗓，成績再亮眼也是為他人作嫁，4個月前，和丟丟妹合作直播的火星科技就曾透露將有自創品牌，日前她現身火星直播，擔任一日CEO，一連串即將推出的瘦身商品、保養品就快閃曝光。

▲丟丟妹去年底曾受邀代言面膜。（圖／鏡週刊）

30歲的丟丟妹5年前因生小孩胖到90幾公斤，本以為卸貨後會瘦下來，結果坐完月子還有足足87公斤，讓第一次當媽的她相當震驚，她拚了命瘦到46公斤，至今沒有復胖，因此也成為眾多纖體品牌鎖定目標。

▲丟丟妹（左）曾邀周湯豪（右）同台，當時她因產後圓潤，身形和現在判若兩人。（圖／索尼提供／鏡週刊）

網友對丟丟妹的瘦身過程高度好奇，只是她直播時從不敢多說，因為只要分享心得過後，隔天馬上變成詐騙集團偷圖、盜用影片的素材，如今她自創品牌，肥水不落外人田，事業頭一砲就朝纖體相關產品下手。

聽信算命師 不願再婚

據悉，丟丟妹放眼實體通路與海外經銷，希望擺脫過去一人努力的重擔，因為身兼兩個平台直播主的她，常常哀怨不能生病，更遑論休假，好幾次不得已只好請彰化的老媽上陣代打，甚至兒子也曾經不露臉入鏡。丟丟妹有時直播銷售時，尿急還要請男友先擋幾分鐘，快速解決再回鏡頭前，但她深知這並非長久之計。

▲丟丟妹一度想培養男友Tommy（左）成為直播主。（圖／翻攝自樓頂揪樓下臉書／鏡週刊）

日前丟丟妹接受本刊專訪時，曾說和男友Tommy關係保持現況，因為算命老師說，結婚會惹來災禍，因此新事業和男友也無關係。據兩人在直播時透露，Tommy打算在美髮業東山再起，希望在台北重新開業，原本丟丟妹也想培養男友兼任直播主，但Tommy似乎興趣缺缺，仍想回老本行。

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