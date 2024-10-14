《機智》曹政奭兒暴風成長　「招牌肉肉臉還在」粉驚呼：居然11歲了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓療癒系劇集《機智醫生生活》由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都5人主演，他們將友誼深厚情分詮釋得到位，深受觀眾喜愛。其中，曹政奭在劇中飾演單親爸爸，一手拉拔兒子「李羽朱」，肉嘟嘟的臉頰融化粉絲，當只有6歲的他，現已經11歲，網友驚呼「原來這麼大了」。

▲《機智》金雋長大了。（圖／翻攝自YouTube）

《機智醫生生活》角色「李羽朱」由童星演員金俊（正名：金雋）飾演，他近日出演網路節目，靦腆地向觀眾自我介紹：「我是11歲的金俊。」五官依舊可愛傻萌，但身高抽空了不少，對比4年前戲劇裡的他，成了大一號的「李羽朱」，令大批粉絲融化直呼「哇長大了」、「居然已經11歲了，時間過得好快」。

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▲▼金雋飾演的「李羽朱」受到粉絲喜愛。（圖／翻攝自tvN）



事實上，金雋的親哥金律也是一名童星，他受到哥哥的影響也想演戲，曾被導演問「要不要試試看」，於是踏入戲劇圈，被問及當時拍攝《機智醫生生活》累嗎？他露出超萌笑容回答「不累」，至今還記得《機智醫生生活》台詞。

▲《機智》曹政奭兒子有招牌肉肉臉，長相非常討喜。（圖／翻攝自IG）



除了參與《機智醫生生活》，金雋後來接續還有參與戲劇《紙房子：韓國篇》、《Moving 異能》，只是皆為客串角色，觀眾對於他在《機智醫生生活》裡的角色較為印象深刻，難得再次於鏡頭前現身，劇迷驚呼「長大了」，也有人表示「他的招牌肉肉臉還在」，希望還有機會看到《機智醫生生活3》。