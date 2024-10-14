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蕭敬騰婚禮被爸爸催生！51歲Summer「去年1句話」早表態　網掀論戰

記者田暐瑋／綜合報導

蕭敬騰與經紀人Summer林有慧結婚將近1年後，13日在台北萬豪酒店補辦婚宴，半個演藝圈都到場祝賀，除了新人令人動容的結婚誓詞，蕭爸爸也開心對夫妻倆「催生」，引發了熱烈討論，也有網友認為這句話有些不恰當，而對於生子計畫，Summer其實早在去年就明確做出回應。

▲▼蕭敬騰婚禮。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲蕭敬騰婚禮。（圖／喜鵲娛樂提供）

蕭爸爸見兒子娶老婆，在婚宴上開心希望夫妻倆早日「添丁」，但這句話在微博上引來兩派不同意見，有人認為這對51歲的Summer無疑是一種壓力，但也有認為只是老人家的一種祝福，「這都多大了 很危險呀」、「很正常啊、誰家娶媳婦都希望能生個孩子，他爸爸希望歸希望，生不生，不是還在於男女方嗎」、「很正常的長輩想抱孫子的心理，但是不考慮實際的」。

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▲▼蕭敬騰婚禮。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲蕭敬騰和Summer。（圖／喜鵲娛樂提供）

事實上，Summer早在2023年就曾主動提及生子計畫，直言生育對她來說是「一種選擇而非責任」，且深信生孩子是因為愛，不生孩子也是因為愛，「結婚和生子，過去從來都不在我的努力清單中，因為我知道，真愛不是靠我努力就會來的，不想生和不能生是不一樣的，這些年我們思考無數次，對我們而言，生孩子是因為愛，不生孩子也是因為愛，但這是一個選擇，不是一個任務。」

Summer也表示，這份感情除了自己的年紀，違反了大眾的認知，「我們之間，三餐四季，不能再平凡了，因此醜化或神話都是多餘。」而蕭敬騰對於生子的看法則是與Summer一致。

▲蕭敬騰爸爸催生引議論。（圖／翻攝自微博）

▲蕭敬騰爸爸催生引議論。（圖／翻攝自微博）

▲蕭敬騰爸爸催生引議論。（圖／翻攝自微博）

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