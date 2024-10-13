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汪建民羽化成仙...親妹鞠躬哀痛發聲！　8年女友未現身告別式

記者孟育民／台北報導

汪建民7日因肺腺癌病逝，終年56歲，今（13日）下午2點在第二殯儀館舉辦告別式，許多好友都特別來送他最後一程，結束後妹妹親自走出會場跟媒體們致意，她戴著墨鏡、口罩，雙手合十，鞠躬致謝：「謝謝，你們辛苦了！」並捧斗前往火葬場送哥哥最後一程。值得注意的是，汪建民交往8年的女友Joan都沒現身。

▲▼汪建民告別式-汪建民胞妹。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼汪建民告別式，汪建民妹妹鞠躬道謝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼汪建民告別式。（圖／記者周宸亘攝）

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汪建民56年的生命就此落幕，今天舉辦告別式，生前好友陳為民、白雲、陳致遠、秀琴、阿Ben、張泰山、張皓明（金寶三）、翁家明、金剛與《台灣靈異事件》製作人伍宗德和老婆周雅芳等人都到場悼念。許多好友離開時都哭腫雙眼，心情哀痛！

▲▼汪建民告別式-陳為民。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼金剛、陳為民。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼汪建民告別式-金剛。（圖／記者周宸亘攝）

汪建民女友Joan在他罹癌後不離不棄，還在他的病榻前握手打氣，連家屬和好友們都感動不已，但近日Joan的抖音帳號被發現更換了頭像及名稱，連貼文都全數刪除，今天更未出現在告別式上，似乎是為了保持低調，選擇用自己的方式送別摯愛。

▲汪建民女友PO照。（圖／翻攝自汪建民抖音）

▲汪建民女友先前PO照。（圖／翻攝自汪建民抖音）

汪建民離世後，以弱勢身分由社工協助家屬處理身後事，原定以樹葬形式安葬於四十份公墓，但青潭寶塔花園負責人聽聞此事後，立刻主動釋出善意，無償提供一個室內塔位給家屬。
 

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