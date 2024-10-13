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王心凌終於開口「《天國嫁衣》20年神曲」　主辦遭罰10萬甘願：值得

記者吳睿慈／台北報導

「甜美天后」王心凌巡演SUGAR HIGH於2023年9月於台北小巨蛋起跑後，12、13日帶著全面升級「SUGAR HIGH 2.0」版本重回巨蛋，歌單、音樂、舞蹈編排通通升級，開場率領20位舞者從天而降，以新歌〈BITE BACK〉揭開序幕，大型糖果包裝舞台於兩側，宛如嘉年華晚會般，視覺效果震撼令觀眾看得瞠目結舌。

▲▼王心凌演唱會，嘉賓告五人。（圖／天晴娛樂、寬宏藝術提供）

▲王心凌連續兩天在台北小巨蛋開唱。（圖／天晴娛樂、寬宏藝術提供）

王心凌升級版演唱會以嶄新的視覺效果登場，她打造全新「Sugar Land夢幻棒棒糖飄浮島」遨遊小巨蛋，在演唱抒情金曲打造的鑽石雨、浪漫巨型花藝裝置和直衝小巨蛋屋頂的海面投影，歌曲〈Bite Back〉、〈一律建議分手吧〉、〈Woosa Woosa〉唱到〈Honey〉，還有抒情歌〈不哭〉、〈愛太空〉等首首金曲都沒漏掉。

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▲▼王心凌演唱會，嘉賓告五人。（圖／天晴娛樂、寬宏藝術提供）

▲王心凌演唱會全面升級重返台北小巨蛋。（圖／天晴娛樂、寬宏藝術提供）

連續兩天在台北小巨蛋開唱，王心凌首場演唱會尾聲，台下群喊：「安可！」她得知歌迷不肯離場，重返舞台接受點歌，連所有藝人好友都留到最後沒有提早離席，明道更在VIP席拿起麥克風和她一起合唱2004年的戲劇《天國的嫁衣》主題曲〈花的嫁紗〉，「程海諾」和「小艾青」的合唱畫面，讓粉絲大呼：「太經典了！」

▲▼ 王心凌終於開口「《天國嫁衣》20年神曲」　主辦遭罰10萬甘願：值得。（圖／翻攝自關韶文IG）

▲▼王心凌開口唱《天國的嫁衣》主題曲〈花的嫁紗〉。（圖／翻攝自關韶文IG）

▲▼ 王心凌開口《天國的嫁衣》主題曲。（圖／翻攝自關韶文IG）

一路唱到晚間11點，歌迷依然捨不得她下台，王心凌最後清唱了A-Lin的〈有一種悲傷〉，讓人在現場的A-Lin也豎起大姆指讚美她唱得真好，最後在11點03分伴隨著全場的尖叫聲中離開舞台，雖然超時3分鐘，最終被罰了10萬，但主辦單位寬宏藝術甘之如飴、大氣回應「值得」，2.0版本的首場演出大獲好評，網友大讚從開場到結束毫無冷場，大呼「神級場景演唱會」。

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