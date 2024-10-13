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《藍色太陽宮》美國導演確定來台　吳可熙承諾帶逛夜市

記者蕭采薇／台北報導

電影《藍色太陽宮》（Blue Sun Palace）由李康生、吳可熙主演，入選釜山影展「亞洲之光」單元。吳可熙與華裔導演曾佩裕、大陸女演員徐海鵬再度合體，出席亞洲首映。而華裔導演曾佩裕即將展開第一次來台旅程，吳可熙表示，已經準備好要帶導演等一行人去逛夜市。

▲《藍色太陽宮》導演曾佩裕（左起）、製片Sally Sujin Oh、製片Eli Raskin、吳可熙、徐海鵬到韓國入境隨俗手比愛心合照。（圖／CAA提供）

▲《藍色太陽宮》吳可熙（中）穿上檸檬黃露肩性感禮服走上釜山影展閉幕紅毯，性感又大器。（圖／CAA提供）

吳可熙受邀出席影展官方閉幕典禮，穿上巴黎設計師品牌的檸檬黃露肩性感禮服走上紅毯。該片下個月將於台北金馬影展舉行台灣首映，美國的華裔導演曾佩裕即將展開第一次來台旅程，非常期待與台灣觀眾見面，她説：「台灣朋友請做好準備，很想知道大家看完的反應！」

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▲《藍色太陽宮》導演曾佩裕（左起）、製片Sally Sujin Oh、製片Eli Raskin、吳可熙、徐海鵬到韓國入境隨俗手比愛心合照。（圖／CAA提供）

▲《藍色太陽宮》導演曾佩裕（左起）、製片Sally Sujin Oh、製片Eli Raskin、吳可熙、徐海鵬到韓國入境隨俗手比愛心合照。（圖／CAA提供）

吳可熙來過韓國釜山影展多次，這次《藍色太陽宮》是她睽違7年再度來到這裡，導演曾佩裕則是第一次來到釜山，這次劇組還有身為韓裔的製片Sally Sujin Oh同行，推薦了很多當地的美食，劇組一起大吃韓國烤肉，她也與導演抽空去海雲台海邊及冬柏島散步，路上遇到日本、韓國觀眾找她簽名，讓她相當驚喜。

▲《藍色太陽宮》導演曾佩裕（左起）、製片Sally Sujin Oh、製片Eli Raskin、吳可熙、徐海鵬到韓國入境隨俗手比愛心合照。（圖／CAA提供）

▲《藍色太陽宮》導演曾佩裕（左起）、製片Sally Sujin Oh、吳可熙在韓國大啖美食。（圖／CAA提供）

在坎城影展、釜山影展後，《藍色太陽宮》將在11月於台北金馬影展舉行台灣首映，屆時導演曾佩裕確定自美國來台，與吳可熙、李康生共同出席座談。她也在韓國當地聊起導演即將展開的第一次台灣行，導演表達非常期待，直喊一定要吃到道地的台灣雞排，吳可熙也準備好要帶他們去逛夜市，體驗一下大腸包小腸、臭豆腐及蚵仔煎。

▲《藍色太陽宮》導演曾佩裕（左起）、製片Sally Sujin Oh、製片Eli Raskin、吳可熙、徐海鵬到韓國入境隨俗手比愛心合照。（圖／CAA提供）

▲吳可熙在韓國釜山影展，在路上遇到影迷求簽名。（圖／CAA提供）

 

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