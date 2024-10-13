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宇珊出席廣播金鐘「隱形內衣斷裂」！　頒獎禮連爆5意外…慘照曝

記者陳芊秀／綜合報導

藝人宇珊（劉宇珊）主持Podcast節目《不正常愛情研究中心》首度入圍第59屆廣播金鐘獎，也是第一次參加廣播金鐘頒獎典禮。而她13日透露頒獎禮發生不少意外插曲，甚至「隱形內衣斷裂」！

▲▼宇珊首度入圍並出席廣播金鐘獎，卻發生意外插曲。（圖／翻攝自IG）

▲宇珊與黃豪平主持Podcast節目首度入圍廣播金鐘獎，卻發生意外插曲。（圖／翻攝自IG）

宇珊還原廣播金鐘頒獎典禮的背後經歷。她不只「隱形內衣斷裂」，而且「婚戒與工作飾品差點丟失」、「差點趕不上拍照和開場」等，但收穫是獲得了唐綺陽老師的聯繫方式。

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▲▼宇珊首度入圍並出席廣播金鐘獎，卻發生意外插曲。（圖／翻攝自IG）

▲宇珊絕美造型出席廣播金鐘頒獎典禮。（圖／翻攝自IG）

▲▼宇珊首度入圍並出席廣播金鐘獎，卻發生意外插曲。（圖／翻攝自IG）

▲宇珊隱形內衣斷裂。（圖／翻攝自IG）

▲▼宇珊首度入圍並出席廣播金鐘獎，卻發生意外插曲。（圖／翻攝自IG）

▲宇珊出席金鐘婚戒差點丟失。（圖／翻攝自IG）

而宇珊坐在生活風格節目獎的第一排，左右分別是唐老師和博恩，對於Podcast類別今年被納入獎項感到非常開心。她感謝主持搭檔黃豪平讓她代表節目坐在榮耀的位置，並對節目被放在開場背景表示感動，特別感謝團隊的每一位夥伴、來賓，以及支持節目的聽眾。她也不忘向家人和老公Josh表示感謝，並幽默地提醒另一半「沒事不要聽節目」。

而宇珊長文也曬出金鐘戰袍，以及斷裂的隱形內衣。她身穿亮藍色細肩帶連身禮服，搭配同款絲巾，腳穿白色高跟鞋，禮服簡潔大方，設計感十足。沒想到發生隱形內衣斷裂的插曲，網友笑回：「沒事沒事！！來年再戰！你們是最棒的！但隱形內衣斷在那個位置也真的是很奇葩餒！」

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