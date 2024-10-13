明星代言出包！泰驚爆直銷詐騙案「損失上億」　受害者負債欲輕生

記者陳芊秀／綜合報導

泰國爆發大型直銷詐騙案，知名公司The iCon Group找來當紅明星代言並販售美容產品、保健品以及線上課程，然而加入直銷者為了達到公司規定，有人因此借錢、負債破產，受害者目前突破500人，政府介入調查，而代言明星個個大有來頭，包括女神級Min Pechaya，曾擔任台灣觀光代言人的Boy Pakorn、BL劇男星PP Krit等。

▲泰國爆發直銷詐騙案，損失破億，受害者將近500人，明星代言受到牽連。（圖／翻攝自X）

據泰媒報導，The iCon Group推出價格低於100泰銖（約台幣97元）的線上行銷課程，以吸引人們參加，聲稱可以幫助增加額外收入，然後勸說參加者招募新成員並購買其產品進行轉售。而參加者為了達到公司設定的銷售額，甚至跑去借貸，或是掏空自家資產，最終有些人破產，並失去了全部積蓄。

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其中有受害者指控，名人經常出現在推廣公司業務的活動中，自己就遇到了3位名人，發現這些明星被稱為「老闆」，並不是產品代言人。然而參加者發現沒有學到如何銷售產品，反而一直被說服找他人投資，還因此負債累累，更有受害者甚至說想輕生，因為已經投資了超過20萬泰銖（約台幣19萬）的借款。如今負債累累，公司產品賣不出去。

Min Pechaya是戲劇女神，與The iCon Group的產品做推廣代言，甚至被稱「老闆」，被謠傳收入高達1億泰銖（約台幣9705萬元）。她捲入公司詐騙風波，近日召開記者會，坦承曾擔任通訊總監和產品代言人，但是現在已經停止工作，之所以被稱「老闆」，是因為公司想以此尊稱她，堅稱沒有接觸過「灰色」相關的業務，同時也向廣大受害者表達歉意。

▲Min Pechaya是泰國戲劇女神，代言產品還被公司尊稱「老闆」。（圖／翻攝自X）

▲Min開記者會坦承曾是公司通訊總監和產品代言人，但是沒有涉及「灰色」相關業務。（圖／翻攝自X）

Boy Pakorn去年擔任台灣觀光大使，IG超過998萬追蹤，也是The iCon產品代言人之一，也被稱「老闆」。他近日上電視含淚向受害者道歉，澄清自己並非公司管理高層，只是產品代言人，工作包括拍宣傳照、拍片及參加宣傳活動等。他強調沒有參與招攬人加入直銷的業務，願意提供合約內容給警方調查，之所以出面回應，是看到很多受害者的控訴，決定自己出面澄清。

▲Boy代言涉詐騙公司多項產品，上節目含淚向受害者道歉，澄清自己只有代言。（圖／翻攝自X）

因拍攝BL劇《以你的心詮釋我的愛》爆紅，即將演出泰版《鬼家人》的PP Krit，也捲入這起風波。他表示自己只有接該公司廣告代言，僅工作3天，合約期間1年，只有產品推廣，沒有涉及其他業務。對於代言產品的公司涉及直銷詐騙感到非常震驚。

▲PP代言涉詐騙公司產品，只有工作3天，合約1年，澄清沒有涉及其他業務。（圖／翻攝自X）

截至目前為止，詐騙案有關的損失已超過1億泰銖（約台幣9700萬元），警方已經逮捕The iCon Group公司6位高層到案。該公司只有販售15種產品，年收入卻高達50億泰銖（約台幣48億元），聲稱遭詐騙的受害者將近500人，數字不斷增加，泰國政府聯合各單位全面展開調查。

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