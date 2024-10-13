安溥賀陸國慶被罵「首現身高雄」！台下怒舉台獨旗抗議　她回應又炎上

記者田暐瑋／綜合報導

歌手安溥日前在微博發表親筆信祝賀大陸國慶，引發網友議論，也讓粉絲無法接受，12日她出席高雄打狗祭活動演出，現場有粉絲高舉台獨旗幟抗議，並頻頻高喊「為什麼」，對此，她也做出回應。

▲安溥首露面。（圖／翻攝自Takao Rock 打狗祭臉書）



安溥12日一登場，就面臨台下歌迷的質疑呼喊：「焦安溥，為什麼？」她先是淡定表示：「你們今天還有要聽我唱歌嗎？我還是會認真把每一首歌唱好。」唱完一首後，她說：「我一向是一個把詞寫得有多元解讀的人，我覺得只有那樣才能容納事實，也能容納真相，也總覺得只有這樣，它才能夠迎接每個聽到歌的人不同的故事，勝過於一直闡述我自己。」

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▲安溥手寫信祝賀大陸國慶引發爭議。（圖／翻攝自聯成娛樂OnLine微博）



隨著演出進行，現場不少觀眾揮舞著台獨旗幟，展現對她的不滿，安溥特別對那些全程舉旗的歌迷致意：「舉了一整場，真的辛苦了。」並深深一鞠躬，對於粉絲狂問「為什麼」，她則語帶保留回應：「人活在世界上永遠要面對『為什麼』，不管是面對他人或自己，我相信你說真的，你真的想知道，請寫信到聯成娛樂官網，我是客服，好嗎？」

此外，安溥也強調自己演出的場合始終是一個自由且安全的空間，並承諾：「在我演出的場合，你們永遠都是自由安全的，這個世界很大，我不敢說，每個地方都是一樣的，可是至少在我演出的地方，你可以做你自己，這是我對你最大的honor。」她的回應引發外界議論，有人表示尊重，「真正的自由就是建立在尊重之上」、「她一直都這個調調」，但也有人反酸「好像說了什麼，又好像什麼都沒說」、「講一堆很空洞的文青詞，總能騙到一些人」。

▲網友反應。（圖／翻攝自Threads）