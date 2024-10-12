「U:NUS」團長高胥崴參戰男男戀綜！　8成員「身高180⭡」一排全帥哥

記者蕭采薇／台北報導

第11屆台灣國際酷兒影展，將於10月17日在獅子林新光影城開幕。本屆首度播映實境秀，包括台灣BL實境節目《戀愛Casting》（第1至2集）、香港男男戀愛真人秀《仔仔一堂：第二季》（第1至5集），雖然兩個節目皆以男性角色為主，但呈現出性別及愛情的多元樣貌。

▲《戀愛Casting》Fumi、廖彥龍、高胥崴、Chris、Robert、陳建宇、傅俊傑、Yi Gao。（圖／酷兒影展提供）

《戀愛Casting》除了在酷兒影展世界首映，節目中平均身高180公分的8位帥哥參加者，更將首次全員合體公開亮相，包括「U:NUS」團長高胥崴、《原子少年》出道的傅俊傑、國際選美世界冠軍陳建宇、曾演出多部影視劇的廖彥龍、健身網紅Robert Hung、受時裝設計師喜愛的模特兒Fumi、具時尚觸覺的自媒體經營者Chris，以及在泰國擔任演員及模特兒擁有高人氣的加拿大華裔網紅，特別到台灣參與節目錄影的 Yi Gao。

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▲《仔仔一堂：第二季》眾多香港帥哥，即將出席酷兒影展映後。（圖／酷兒影展提供）



《仔仔一堂：第二季》12位參與男生中，有多達10位特地從香港飛來台灣與觀眾見面，包括時裝設計師Yiboh、醫師Tyler、凍肉店店長Kendrick、藥廠副總監Calvin、健身中心創意及營銷經理Jason、數位媒體公關顧問Ivan、理財顧問Lori、酒吧經理Nelbon、KOL及演員Juzco、調香師Stone。

▲《孽子》導演虞戡平、演員楊麗音，即將出席酷兒影展映後。（圖／酷兒影展提供）

影展期間將出席映後的國內外影人逾40位。由國家電影及視聽文化中心修復的《孽子》，讓觀眾重新看見戒嚴時期的酷兒處境、如今酷兒的現身與自在、同運一路努力的成果，導演虞戡平、演員楊麗音將一同出席映後。

▲《幹鬼屁事》導演雲翔，即將出席酷兒影展映後。（圖／酷兒影展提供）

影人出席名單，包括甫入圍金馬獎最佳導演的閉幕片《從今以後》導演楊曜愷、甫入圍金馬獎最佳新導演的《春行》導演王品文、彭紫惠、今年鹿特丹國際影展「焦點影人」的《幹鬼屁事》導演雲翔。台灣酷兒短片競賽單元，包括《海龜少年》導演白峻瑋、助導李沂庭；《五福女孩》導演丁冠濠、《愛失禁》導演陳彥竹、演員李慕恩及林書函、攝影周家祺、《山雨欲來》導演莊詠翔等，酷兒影展購票可洽ibon售票系統。