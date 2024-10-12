阿沁妻「中空泳裝照」解放美胸　昔暴瘦見骨！驚人現況網看呆

記者顧齊祐／綜合報導

阿沁（黃漢青）老婆花花（李汶靜）3月因涉嫌持有二級毒品大麻，被移送台北地檢署複訊，坦言一直受到憂鬱症和恐慌症的困擾，進而罹患厭食症，最瘦的時候只有28公斤，引發了外界關注。而隨著時間過去，花花漸漸回歸了正常生活，近日在社群曬出比基尼辣照，體態也恢復了原本狀態，讓粉絲相當驚喜。

▲花花體態逐漸恢復。（圖／翻攝自Facebook／Flora＊花花）



花花近日在Facebook分享了一系列泳裝照，畫面中她的短髮及肩，身穿一套純白色的X型比基尼，包裹著傲人上圍，中空露出事業線，在陽光底下大方展現好身材。相比她過去暴瘦的模樣，體態已經恢復不少，看上去相當勻稱。她也開心地寫下「抓住夏天的尾巴」。

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▲花花身穿純白比基尼，大方展現好身材。（圖／翻攝自Facebook／Flora＊花花）



花花過去因過度暴瘦至28公斤，照片遭到網友狂酸「肋骨不好看」，而如今她的身材漸漸恢復，雖然依舊纖細，但也多出了許多脂肪，呈現出更豐滿的線條，讓粉絲都狂讚「好辣」、「好美好美」、「這件又辣又有氣質」。

▲花花曾瘦到見骨。（圖／翻攝自Facebook／Flora＊花花）