《黑白大廚》外送員廚師住過孤兒院！　嘆節目「剪光這段話」：很遺憾

記者田暐瑋／綜合報導

韓國料理實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》中的參賽者林泰勳以「外送員廚師」的身份打響知名度，日前他在訪談中透露，曾經在孤兒院度過兩年的時光，直到祖母將他接回家中，不過這段感性道謝的內容卻遭節目組剪掉，讓他相當遺憾。

▲外送員廚師小時候住過孤兒院。（圖／翻攝自韓網）



林泰勳在《黑白大廚》中引起關注，是靠著一道創意「八寶丸」料理贏得三星主廚安成宰的讚賞，他表示最初對料理感興趣，是起源於高中時期，當時在一家中餐館擔任外送員，後來因經營外送餐廳踏入料理界，在節目的1對1競賽中，林泰勳擊敗了台韓混血名廚呂敬來，賽後他激動跪下對呂敬來行大禮，表達對前輩的敬意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林泰勳坦言，即使是從基層開始學習料理，且自創業至今近十年，仍覺得自己的技術有待提高，經常研讀呂敬來的食譜以求精進。他在訪問中透露，父親曾創業失敗，導致父母離異，因此住進孤兒院。

▲外送員廚師小時候住過孤兒院。（圖／翻攝自韓網）



兩年後由祖母將林泰勳接回撫養成人，目前年近九旬的祖母正患有失智症，在接受治療中。林泰勳感慨地回憶，在被節目淘汰後，在製作組的採訪中對祖母表達了深情的感謝，卻遺憾這段畫面最終被剪掉，讓他相當遺憾。