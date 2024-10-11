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訪問／姜爺爺認：剩4年退休⋯　離開前福寶拍他肩「靈性舉動」有洋蔥

記者吳睿慈／台北報導

南韓紀錄片《再見，福寶》已在台上映，飼養貓熊「福寶」長大的姜爺爺於11日訪台，為了宣傳電影與粉絲見面。活動開始前，他抽空接受台灣媒體訪問，聊起退休計畫，現年55歲的他坦言，「沒有意外的話，我打算60歲退休」，語畢，他開玩笑：「在那之前沒有被辭退的話。」

▲▼《再見，福寶》姜爺爺聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲「姜爺爺」姜哲遠首次訪台。（圖／記者黃克翔攝）

「姜爺爺」姜哲遠與福寶的互動備受粉絲喜愛，用愛扶養福寶，他透露福寶很有靈性、很聰明，除了咬雨鞋的影片在韓瘋傳以外。而當知道福寶要離開時，他也有跟福寶說：「你自己在那里要獨立，好好照顧自己。」沒想到，福寶彷彿聽懂他的話般，當下拍拍他的肩膀，彷彿是在說著「你才要好好照顧自己。」

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為了幫助福寶適應環境，曾在北京生活過的姜爺爺，私下也會講點中文，他舉例「很可愛」、「漂亮」、「下來啦」、「出來了」、「出去啦」等單字，皆對福寶講過。爆笑的是，如果福寶突然調皮不肯下班，「我就會對牠講中文『我等著你，快來吧！』」祖孫之情溢於言表。

▲▼ 《再見，福寶》姜爺爺聯訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲「姜爺爺」姜哲遠有意在60歲退休。（圖／記者黃克翔攝）

台灣退休年齡為65歲，被問及何時退休？現年55歲的姜哲遠回答：「韓國是60歲，我照理來說是剩4年，但現在老齡化，沒有年輕人做（這份工作），也有可能延長，沒有意外的話，我打算60歲退休。」他也自虧「在那之前沒有被公司辭退的話。」

▲▼《再見，福寶》姜爺爺聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲姜哲遠親自透露日前福寶假孕期的狀況。（圖／記者黃克翔攝）

對於福寶的情意，「姜爺爺」透露，「我原本的夢想很小，單純只想說自然繁育出一個小的貓熊就好了，但當牠出生後，感到喜悅之外還有其他壓力，因為小貓熊很能存活，所以我只希望牠可以健康地長大，跟著全國民一起支持著福寶長大。」

▲▼ 《再見，福寶》姜爺爺聯訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲「姜爺爺」姜哲遠親自來台宣傳電影。（圖／記者黃克翔攝）

他與福寶雖然已經分開，但姜爺爺承認還是很想念福寶，偶爾陪睿寶、輝寶玩還會叫錯名字，「對於福寶我給的愛，我覺得我收到牠的愛更多」，日前福寶傳出假孕期，爺爺也代為報平安，「其實那時候福寶在韓國檢疫期的時候，就已經處於發情期，貓熊當下會很辛苦，再加上他要移動、要搭車、搭飛機，一直處於緊張的狀態，7、8月是自然會狀態不佳，沒食慾、常睡懶覺，但現在到秋天了，牠食慾應該恢復了。」請粉絲放心。

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