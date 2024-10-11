訪問／姜爺爺只能在遠處看福寶　催淚原因曝光：我很難過，但為了牠好

記者吳睿慈／台北報導

南韓貓熊「福寶」從小在韓國長大，牠的爸爸、媽媽樂寶與愛寶於2016年送給愛寶樂園，並於2020年成功誕下福寶。福寶因「瀕危野生動植物種國際貿易公約」於4月返中擇偶，片商推出《再見，福寶》紀錄片，扶養牠長大的「姜爺爺」姜哲遠11日來到台灣宣傳電影，他會後接受台灣媒體訪問坦言雖不捨與福寶分開，但這幾個月已經調適好心情，為了福寶好，只能站在遠處看牠，一席話又令人鼻酸。

▲姜爺爺與福寶分開，有時候看著睿寶、輝寶叫錯名字。（圖／記者黃克翔攝）



「姜爺爺」姜哲遠4月親自陪伴福寶去四川，當時歷經母喪，他在鏡頭前失落大哭，令影迷都很不捨，與福寶離別約莫半年，他坦言現在已經調適好了，「我當飼養員37年了，歷經過很多與動物離別的時間，牠出生時，我就已經有部分心理準備，分開前要對牠更好。」他透露，現在還有雙胞胎貓熊睿寶、輝寶的陪伴，「我經常叫錯名字，把牠們叫成福寶，我覺得福寶彷彿在我身邊，他一直在我心裡，我覺得他一直陪著我。」

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▲姜爺爺7月去探望福寶時，只能站在遠方看牠，避免讓牠太混亂 。（圖／記者黃克翔攝）



後來7月，姜爺爺又到了四川臥龍神樹坪基地探望福寶，短暫30分鐘的見面，他遺憾地說「我也不滿足，我也想摸摸牠、幫牠按摩、跟牠講講話，但為了牠，我不能這樣做，因為會因此讓福寶感到很困惑，只要牠有認出我，我就很感謝了。」爺爺透露，福寶在柵欄前來來回回不斷走動，「我覺得那是歡迎我的訊息」。

被問及再度與福寶重逢，當下會難過嗎？姜爺爺點點頭，「滿難過的，牠就像是我的小孩，從小拉拔長大，但我只能站在遠處看牠，當然會為難過。」只是站在動物的立場，確實不該再與福寶有更多互動，「如果想要維持動物的生態，我認為盡量減少人為的介入是最好的」，他只能獨自忍住對於福寶的思念。

▲姜爺爺11月還會去中國，希望見到福寶 。（圖／記者黃克翔攝）



姜爺爺也透露，下個月（11月）恰好要去成都開會，屆時也希望有機會去四川看看福寶。至於飼養員「宋寶」宋爺爺與吳阿姨，他代為回答「他們應該也很希望可以去，但目前可能沒有這個計畫。」《再見，福寶》現正熱映中，目前票房已突破1300萬。