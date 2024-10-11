小A辣收大學生私訊「約訪行為偏差的人」！　被貼標籤高EQ反擊

記者王靖淳／綜合報導

網紅小A辣平時用心經營YouTube頻道，同時也不吝嗇在社群與粉絲互動，今（11）日她在IG公開一則網友的私訊內容，對方表示學校有個作業要他們採訪「行為偏差」的人，然後在經過討論後，他們選擇小A辣，希望能有幸進行採訪。為此，小A辣表示，「各行各業都需要受到尊重，個人的興趣，喜歡什麼休閒娛樂，這不是行為偏差。」完美展現高EQ。

▲小A辣。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）

透過小A辣公開的對話截圖可見到，該名網友聲稱是大學進修部社工系的學生，表示其社會學課程有個作業，需要採訪如檳榔西施、八大行業從業者、牛郎等「行為偏差」的人。小A辣隨即回應，感謝學生的有禮貌邀約，但對「行為偏差」的定義提出異議。她強調：「各行各業都需要受到尊重，每個人都要工作討生活，還有個人的興趣，喜歡什麼休閒娛樂，這不是行為偏差。」

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▲小A辣公開網友的私訊。（圖／翻攝自Threads／ala780705）

小A辣進一步指出，每個人的選擇都是基於自身的生活和興趣，無論從事什麼職業，都應該受到尊重，而不是輕易被貼上「偏差行為」的標籤。貼文曝光後，除了吸引大批網友朝聖按讚，不少網紅也紛紛留言表示認同小A辣的觀點，「建議他自己先學怎麼說話不偏差」、「行為偏差的應該是個人本身的行為，非職業或某種標籤」，甚至質疑對方在傳送這封訊息前，似乎完全沒有經過大腦思考。