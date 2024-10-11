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《小雁與吳愛麗》擊敗坎城大導「釜山影展獲獎」　楊貴媚喜極而泣

記者蕭采薇／台北報導

入圍本屆金馬八項大獎的《小雁與吳愛麗》，傳來拿下釜山影展「金智奭大獎」的捷報！該片與來自韓國、日本、菲律賓、印度等國家等7部電影角逐，最終拿下殊榮。其中對手還有來自菲律賓，多次入圍坎城、威尼斯、柏林影展，且曾獲得坎城最佳導演獎的導演曼多薩，在強敵林立下實屬不易。

▲《小雁與吳愛麗》獲金智奭大獎揚威釜山國際影展。左後起監製張林翰、苗華川、楊貴媚、夏于喬、導演林書宇。（圖／牽猴子提供）

▲《小雁與吳愛麗》楊貴媚、夏于喬走上釜山影展紅毯。（圖／牽猴子提供）

好消息傳回台灣，第一時間夏于喬要和還不知情的楊貴媚告知時，開玩笑說：「有一件重要事情，媚姐要有心理準備。」一開始楊貴媚還以為是要幫她介紹男朋友，逗得喬喬大笑說：「這很重要，但現在還有更重要的事情！就是我們得到『金智奭獎』了！」

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聽聞得獎，楊貴媚更是驚訝叫了出來，但接著就流下眼淚，讓喬喬趕快安慰楊貴媚：「不要哭，你有化妝。」還對鏡頭說：「怎麼辦，害楊貴媚落淚了。是開心的喜極而泣，也是金先生（金智奭）有保佑我們。」一旁的林書宇導演也牽起楊貴媚的手，畫面十分感人。

▲《小雁與吳愛麗》獲金智奭大獎揚威釜山國際影展。左後起監製張林翰、苗華川、楊貴媚、夏于喬、導演林書宇。（圖／牽猴子提供）

▲《小雁與吳愛麗》獲金智奭大獎，（左起）監製張林翰、苗華川、楊貴媚、夏于喬、導演林書宇。（圖／牽猴子提供）

導演林書宇也對得到「金智奭大獎」十分開心，他說：「非常感謝金智奭競賽單元的評審們，能入選此單元對我來說已經意義非凡，萬萬沒想到我們會得到這個大獎。真心感謝釜山國際影展與已故的金智奭先生，從我的第一部長片開始，讓我的每一部電影都入選釜山國際影展，讓世界看到。」

林書宇接著表示：「感謝金先生的保佑，你連在天國都依然眷顧著我們。也趁這個機會謝謝《小雁與吳愛麗》的團隊。謝謝我們的投資方與出品人的信任，謝謝喬喬與楊貴媚的真心與付出，謝謝我的監製華川與林翰，謝謝我所有幕前幕後的好夥伴們，這份榮耀是屬於我們一起的，真心感恩。」

▲《小雁與吳愛麗》獲金智奭大獎揚威釜山國際影展。左後起監製張林翰、苗華川、楊貴媚、夏于喬、導演林書宇。（圖／牽猴子提供）

▲《小雁與吳愛麗》夏于喬、楊貴媚對戲讓眾人推薦大讚。（圖／牽猴子提供）

而和金智奭先生生前認識多年，又是好友的楊貴媚，更是感性分享這個非常有意義又巧合的得獎心情：「此刻的我心中非常感恩與激動，10月3日我與林書宇導演和影人們一起到墓園看金先生，我跟他說我們的電影入圍你的競賽單元，我們好高興喔，你是不是也覺得很棒棒。沒想到《小雁與吳愛麗》真的得到金智奭單元的獎，真的真的太感動了。」

▲《小雁與吳愛麗》獲金智奭大獎揚威釜山國際影展。左後起監製張林翰、苗華川、楊貴媚、夏于喬、導演林書宇。（圖／牽猴子提供）

▲《小雁與吳愛麗》揚威釜山國際影展，（左後起）監製張林翰、苗華川、楊貴媚、夏于喬、導演林書宇。（圖／牽猴子提供）

楊貴媚更表示：「感謝評審們喜歡，感謝選片人Sun Young讓我再以電影和金先生相遇。我曾經從金先生的手中得到了終身成就獎，也時常受他邀請到釜山影展，一直以來他和太太與兒子總是待我親近如家人。金智奭先生是一位真誠偉大的專業電影人，對台灣電影和影人非常重視與照顧，雖然他已在天上，卻仍眷顧著我們，得到金智奭單元的獎真很榮耀很溫暖。感謝釜山電影節，感謝你，金智奭先生，我們懷念你。」《小雁與吳愛麗》現正熱映中。

 

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小雁與吳愛麗, 夏于喬, 曾國城, 楊貴媚

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