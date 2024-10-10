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亞當夫婦合體了！趙權PO照「甜蜜環抱」佳人掀回憶殺　CP粉全嗨翻

記者劉宛欣／綜合報導

南韓實境節目《我們結婚了》曾轟動一時，捧紅好幾對演藝圈假想夫婦，其中由2AM趙權以及Brown Eyed Girls佳人組成的「亞當夫婦」更是人氣CP之一，深受廣大觀眾喜愛。10日，趙權突然在Instagram上曬出與一女子的親密合照，嚇壞不少粉絲，以為他要官宣認愛，仔細一看才發現他摟著的是好友佳人，兩人久違合體讓廣大網友看了相當開心。

▲趙權久違合體佳人。（圖／翻攝自趙權Instagram）

▲趙權久違合體佳人。（圖／翻攝自趙權Instagram）

10日，趙權在他的Instagram上發布了一段文字：「我買了花，飯就給妳請吧。回憶中的亞當」並附上了多張照片。公開的照片中，2AM成員趙權與Brown Eyed Girls成員佳人合影留念，兩人一起拍了南韓最夯的人生四格照片，展現了親密互動的模樣。在照片中，兩人溫柔地來了個後背擁抱，或是勾肩搭背、臉貼臉，擺出超級親密的情侶姿勢，甜蜜的氛圍溢出畫面。此外，還公開了兩人的雙人自拍，兩人依偎在一起微笑，畫面溫馨可愛。

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▲趙權久違合體佳人。（圖／翻攝自趙權Instagram）

▲趙權曬出與佳人的人生四格、自拍照。（圖／翻攝自趙權Instagram）

趙權和佳人曾在2009年播出的《我們結婚了》第二季中，作為「亞當夫婦」登場，並以假想夫妻的身份生活過。當時，兩人展現的真實心動瞬間讓許多觀眾深陷其中，獲得了大量的喜愛。即使在節目結束後，兩人仍保持著不斷聯繫的友誼。時至2024年，兩人之間依然不變的友情，讓許多網友讚嘆「這真的是傳奇情侶！」

佳人曾在2019年7月至8月期間，爆出注射異丙酚（牛奶針）而於2021年被判處罰金。隨後，她進入了反省期，已有很長一段時間沒有出現在公眾面前，社群帳號也停止更新，直到最近參與了Brown Eyed Girls隊友Miryo主持的廣播節目，讓許多粉絲敲碗希望她能快點復出。

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我們結婚了, 亞當夫婦, 趙權, 佳人

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