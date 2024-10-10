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金鐘專訪／《八尺門》潘儀君一聽入圍女配超驚慌　背後原因曝光！

記者黃庠棻／台北報導

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮將在10月19日於北流登場，其中《八尺門的辯護人》入圍16項大獎堪稱最大贏家。其中，在劇中飾演法務部長的潘儀君也憑藉此劇入圍「迷你劇集／電視電影女配角獎」，在接受《ETtoday星光雲》專訪時，也大方公開了入圍的心情。

▲《八尺門的辯護人》法務部長陳令秋（潘儀君飾演） 。（圖／鏡文學提供）

▲潘儀君在《八尺門的辯護人》飾演法務部長陳令秋 。（圖／鏡文學提供）

談到得知入圍的第一反應，潘儀君不是驚喜而是「驚慌」，原來她早就跟朋友約好要在10月一起到日本玩，大概在7月就已經訂好日期與機票，當時也有事先跟《八尺門的辯護人》的監製說了一聲，沒想到竟然一舉入圍女配角獎，讓她一時慌亂了手腳。

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收到入圍喜訊，潘儀君沒有主動告知身邊的人，反而是恭賀訊息不斷湧入，但她一心只想著日本旅遊的行程被打亂，冷靜了一個多小時才跟監製通話，最後決定延後飛機時間，原本預計18日到22日的旅遊也縮減成20到22日，讓她直呼「只有一天半時間能玩，怎麼辦」，反應相當逗趣。

▲▼《八尺門的辯護人》潘儀君專訪-潘儀君。（圖／記者周宸亘攝）

▲潘儀君分享聽到金鐘入圍的過程。（圖／記者周宸亘攝）

不過，讓潘儀君相當驚喜的不只是自己入圍，而是整個《八尺門的辯護人》的劇組入圍了整整16項，她談到該劇的工作人員滿臉都是驕傲，直呼「當初看到劇本就很喜歡，把冷硬的題材寫得很有張力且不會沉悶，甚至帶有一些社會責任」，播出後收到各行各業的反饋，加上入圍金鐘獎，讓她大讚「被專業所肯定，是一部叫好又叫座的作品」。

▲《八尺門的辯護人》法務部長陳令秋（潘儀君飾演） 。（圖／鏡文學提供）

▲潘儀君在《八尺門的辯護人》飾演法務部長陳令秋 。（圖／鏡文學提供）

拍攝《八尺門的辯護人》之前，由於潘儀君演的是法務部長，個性較為霸氣、冷酷，為此下了很多苦工，先是熟讀台灣的法條歷史，說道「看完劇本會發現其實故事的脈絡跟台灣的民主進程非常相似」，講到角色陳令秋，認為她在劇裡永遠是外圍，所以才會想盡辦法進入內層，因為在體系裡才可以改變。

▲《八尺門的辯護人》法務部長陳令秋（潘儀君飾演） 。（圖／鏡文學提供）

▲潘儀君在《八尺門的辯護人》飾演法務部長陳令秋 。（圖／鏡文學提供）

潘儀君被問到拍攝《八尺門的辯護人》最印象深刻的戲時，坦言是一場與楊烈在偵訊室裡對峙的戲碼，剛好場景在一間小房間，燈光時暗時明，兩人的氣氛就跟燈光一樣在較勁，她表示楊烈氣場很強「有種黑道老大的氣勢」。

▲李銘順在《八尺門的辯護人》中出身基隆八尺門阿美族聚落，被指任替犯下族人滅門血案的嫌疑犯辯護。（圖／鏡文學提供）

▲潘儀君在《八尺門的辯護人》飾演法務部長陳令秋 。（圖／鏡文學提供）

被楊烈氣勢壓制，潘儀君並沒有感到緊張，透露該場戲「本來就剛好是要被壓制，效果剛好很好」，坦言兩人對戲時會有一點小小的敬畏，不過楊烈私底下相當有親和力，跟劇中有很大的反差感，這一次兩人都以個人獎項入圍，也會一同踏上金鐘紅毯。

目前55歲的潘儀君出道將近40年，身材、臉蛋依舊保持凍齡狀態，在《八尺門的辯護人》中有裸露床戲，她笑說沒有特地為了那一場戲而努力健身，坦率地表示「就直接來，直接上陣了」，平常也沒有規律的運動習慣，偶爾看到家中啞鈴才回拿起來動一下。

▲▼《八尺門的辯護人》潘儀君專訪-潘儀君。（圖／記者周宸亘攝）

▲潘儀君年過五十，狀態依舊保養得非常好。（圖／記者周宸亘攝）

對此，潘儀君公開自己保持良好狀態的秘訣，原來是透過飲食來控制，長時間慢慢養成身體機制，一旦遇到油炸食品就不會想碰，平時也不太會喝手搖飲，也沒有慾望想吃或想喝，偶爾嘴饞才會碰一下，以炸雞舉例，她會吃個幾口滿足口腹之慾，之後就把皮挑掉，只吃瘦肉。

不僅如此，潘儀君平時也經常吃水果，不會把水果打成果汁喝，害怕攝取太多的糖類，建議吃原型食物最好。不過她嚴格控制糖分攝取是有原因的，原來她喜歡吃甜點，各式各樣的甜食都喜歡，像是蛋糕、車輪餅、銅鑼燒都是她的心頭好，要把糖份留給最愛的甜品。

▲▼《八尺門的辯護人》潘儀君專訪-潘儀君。（圖／記者周宸亘攝）

▲潘儀君分享自己的飲食秘訣。（圖／記者周宸亘攝）

至於神秘的感情世界，潘儀君坦言已經單身約7年，享受一個人自在的生活，坦言「以前年輕性格拘謹，怕做錯事，凡事小心翼翼，自己會壓力很大，現在很輕鬆地面對生活，調侃自己也可以，現在是很舒服的狀態，不會想要改變」，認為要配合另一半很累。

▲▼《八尺門的辯護人》潘儀君專訪-潘儀君。（圖／記者周宸亘攝）

▲潘儀君十分享受一個人自在的生活。（圖／記者周宸亘攝）

面對即將來臨的金鐘獎紅毯，潘儀君表示近期都在試禮服，本來選定一件公主風的澎澎裙，但經紀人覺得太過平淡，於是又換了一套既能符合她氣質又能凸顯特色的戰袍，笑說「不想爭紅毯幾美，保持平常心」，當天也不會帶幸運物上場，只希望走紅毯不要跌倒就好。

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