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《黑白大廚》3道爆紅料理食譜大公開！　「超商7食材」就能復刻

記者田暐瑋／綜合報導

席捲各大社群平台的熱門韓國綜藝《黑白大廚：料理階級大戰》在10月8日播出第11、12集後，正式完結！《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察發現《黑白大廚》播出近一個月（2024/9/09~2024/10/09）討論度持續攀升，累積聲量達47620筆；提拉米蘇、麻辣奶油蝦港式點心和大蒜泡麵成了超火紅料理。趁著國慶假期，快來試做這些人氣美食吧！

▲《黑白大廚》決賽夜聲量狂飆！這三道爆紅料理在家也能輕鬆做

▲《黑白大廚》決賽夜聲量狂飆！這三道爆紅料理在家也能輕鬆做。（圖／翻攝自Netflix、YouTube）

在決賽播出當天，單日聲量直接衝破8759筆，拿下聲量最高點。網友們紛紛給予高度評價：「太精采了，每位選手都太厲害了」、「最後兩集太好哭了吧」、「沒想到兩位評審吵了11集，最後一戰卻異常合拍」、「準決賽比決賽精彩是怎麼回事哈哈」，更開始敲碗，期待Netflix再推出第二季節目。

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▲《黑白大廚》決賽夜聲量狂飆！這三道爆紅料理在家也能輕鬆做

▲《黑白大廚》決賽夜聲量狂飆！這三道爆紅料理在家也能輕鬆做。（圖／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供）

用超商食材就能做！泡麵加入這亮點也有星級美味

《黑白大廚》播出後，選手們迅速走紅，每位參賽者都憑藉高超的廚藝和無限創意，讓節目中的每道美食成為社群平台上的話題焦點。許多觀眾看得垂涎欲滴，忍不住親自動手復刻節目中的料理。為此，《網路溫度計DailyView》特別整理了三道被網友熱烈模仿的美食，讓你在家也能輕鬆挑戰明星級料理，說不定下一位「黑白大廚」就是你！

1、栗子提拉米蘇／拿坡里美味黑手黨：

在便利商店主題的復活賽中，許多廚師選擇了泡麵、泡菜、料理包等常見食材來創作鹹食料理；然而，拿坡里美味黑手黨選擇另闢蹊徑，使用便利商店中常見的即食栗子、牛奶、巧克力、奶油麵包和拿鐵等食材，製作出一款創意甜點「栗子提拉米蘇」，成功擄獲評審白種元與安成宰的味蕾。這道料理尤其讓平時嚴肅的安成宰露出難得的滿足笑容，助力拿坡里美味黑手黨順利晉級。

▲《黑白大廚》決賽夜聲量狂飆！這三道爆紅料理在家也能輕鬆做

▲《黑白大廚》栗子提拉米蘇。（圖／翻攝自Netflix）

創意十足的栗子提拉米蘇在節目播出後瞬間成為「美食紅人」，就連韓國超商巨頭CU也確定將上架販售，目前已開放預訂！若近期沒機會訪韓，不如參考Netflix提供的食譜，運用手邊的食材來製作這道栗子提拉米蘇吧！7-11日前在Threads上分享實測結果，使用台灣超商的食材也能夠成功復刻哦！

▲《黑白大廚》決賽夜聲量狂飆！這三道爆紅料理在家也能輕鬆做

▲《黑白大廚》栗子提拉米蘇。（圖／翻攝自7-11 Threads）

製作方法：

1、將即食栗子和牛奶混合煮沸，然後用攪拌機打成泥。

2、將栗子牛奶泥與奶油乳酪混合，放入冰箱冷藏 30 分鐘，然後混入打發好的鮮奶油製成栗子奶油。

3、將全麥餅乾浸入太妃榛果拿鐵，接著鋪在容器底層，疊上栗子奶油。

4、將冷凍的巧克力刨成碎屑撒在上方。

5、最後加入烘烤後的穀麥片，即完成這道栗子提拉米蘇。

2、麻辣奶油蝦港式點心／鄭智善：

韓國首位女性中餐主廚鄭智善，有著「港式點心女王」的美譽。她在團體賽中推出的「麻辣奶油蝦港式點心」成功征服現場吃播主們的味蕾，並順利晉級。這道菜首先將春捲切絲，包裹蝦仁和蓮藕製成的內餡，油炸後搭配鄭智善獨創的麻辣奶油醬。酥脆的外皮加上彈牙的蝦仁，配上微辣奶油醬，不僅削弱了油膩感，更讓人忍不住一口接一口，現場甚至有人一口氣吃了7份，足見其美味程度。

▲《黑白大廚》決賽夜聲量狂飆！這三道爆紅料理在家也能輕鬆做

▲《黑白大廚》麻辣奶油蝦港式點心。（圖／翻攝自Netflix）

這道料理不僅講究刀工，調味更是關鍵。儘管 Netflix 尚未公開具體的製作步驟，許多美食愛好者已經磨拳擦掌，根據節目中的片段並加入自己的創意，成功復刻出這道獨特的麻辣奶油蝦港點。

3、大蒜泡麵／安成宰：

這道泡麵雖然未曾在《黑白大廚》的比賽中亮相，但它源自三星評審安成宰在白種元的YouTube節目中展示的「大蒜泡麵」。安成宰在泡麵中加入了秘密武器——烘烤後的整頭大蒜，讓泡麵的風味瞬間升級。白種元品嘗後大為讚賞，稱這碗泡麵雖然簡單，卻令人驚艷。安成宰還幽默地說：「三星主廚在家也愛吃泡麵」，引發觀眾共鳴。這道簡單又美味的料理在社群平台掀起模仿熱潮。如果你也想試試三星級泡麵的滋味，不妨跟著以下步驟，在家動手做看看吧！

▲《黑白大廚》決賽夜聲量狂飆！這三道爆紅料理在家也能輕鬆做

▲《黑白大廚》大蒜泡麵。（圖／翻攝自YouTube／백종원 PAIK JONG WON）

製作方法：

1、取兩顆大蒜切掉蒂頭，在保留外皮的情況下放入烤箱烤出香氣。

2、將烤好的大蒜直接放入煮泡麵的鍋子裡，加水煮沸。

3、倒入泡麵的調理包，將已煮軟的大蒜壓碎。

4、取出大蒜皮，放入泡麵，煮至自己喜歡的軟硬度即可。

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