吳霏甜帶艾薇6歲愛犬做寵物溝通　聽一句話超感動！

記者蔡琛儀／台北報導

台北流行音樂中心近日盛大展開全新系列週末活動，分別為充滿詩意的「詩詞之間」，聚集音樂創作者關於文學、詩詞的人生體悟；「汪汪ON AIR」則邀音樂人分享寵物互動。「詩詞之間」邀來創作歌手吳志寧與黃玠，2人認識超過20年，大一開始就是室友，還組過929樂團，彼此默契不在話下，讓主持人大霈笑虧「關係匪淺」。

▲吳志寧與黃玠。（圖／臺北流行音樂中心提供）

黃玠與吳志寧合唱新歌〈西瓜甜不甜〉，讓他們回憶起吳志寧要搬回彰化生活前，黃玠曾寫紙條說：「以後有空要常回來找我玩。」被虧有如情歌對唱般曖昧，根本是「定情曲」；黃玠的另一首歌〈海邊情歌〉則是寫給另一半，但歌曲卻是由吳志寧跟黃玠合唱，讓吳志寧自嘲像第三者，「好像有種介入別人關係的感覺！」

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而「汪汪ON AIR」由馬念先擔任主持，他提及太太開了間寵物選品店，自家的狗兒子「馬露」也擔任狗醫生，會到養老院、小學等地療癒大家，希望能舉辦狗狗間的交流活動，首場邀請到吳霏帶著女友艾薇的6歲科基犬「Bobe」，他笑說Bobe很貼心，工作很累時會跟Bobe撒嬌。有趣的是，當天現場也請寵物溝通師協助他與毛孩對話，吳霏好奇問愛犬平常怎麼看他，沒想到原來Bobe平常常待在吳霏的身邊，竟是想要安撫他。

▲吳霏帶著女友艾薇的6歲科基犬「Bobe」前來參加活動。（圖／臺北流行音樂中心提供）

寵物溝通師表示：「我看到一個畫面是你（吳霏）很常累了賴在沙發上，Bobe覺得你是個缺乏安全感甚至有點焦慮的主人，所以想待在你身邊保護你。」讓吳霏意外又感動。