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AKIRA率師弟團回娘家熱舞！　「褲子太緊」網全驚嘆：羨慕林志玲

記者蔡琛儀／台北報導

浪人祭日前在台南盛大開演，共有18組海外音樂人、超過80組台灣音樂人在5大舞台登場，身為「台南女婿」的AKIRA率領師弟團「THE JET BOY BANGERZ」（簡稱TJBB）回娘家熱力演出，還特別選唱五月天的〈OAOA〉，不過有網友發現身穿緊身褲的AKIRA褲檔超大一包，畫面在網路瘋傳，網友紛紛留言：「羨慕志玲」、「旁邊的觀眾都說AKIRA好大包，看完我就中暑了。」

▲▼浪人祭。（圖／笨道策展有限公司提供）

▲AKIRA率領師弟團「THE JET BOY BANGERZ」出席浪人祭。（圖／笨道策展有限公司提供）

活動首日由滅火器、THE JET BOY BANGERZ with special guest EXILE AKIRA、血肉果汁機、betcover!!、草東沒有派對等音樂人輪番上陣。滅火器因颱風影響，演出從壓軸變為開場，主唱楊大正笑說：「好在當爸爸變得很早起，剛剛很順利地完成了『浪人祭』的第一個高音。」近期宣布復出且即將於年底展開巡迴的巨大的轟鳴，睽違多年在浪人祭首次合體演出，吉他手更躍下舞台，讓現場嗨翻；草東沒有派對也一連演唱〈大風吹〉、〈爛泥〉、〈但〉、〈山海〉等13首歌曲。

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▲▼浪人祭。（圖／笨道策展有限公司提供）

▲楊大正和滅火器出席浪人祭。（圖／笨道策展有限公司提供）

浪人祭第二天邀來鳳小岳、9m88、怕胖團、黃宣等，鳳小岳前幾天剛遇到火燒車驚魂事件，他笑說：「前兩天我們樂團搭車要出發的時候，台北突然下起大雨，於是火焰就開始燃燒了，覺得真的超搖滾的，我們還是成功來到這了！」下午登場的9m88也在最後帶來的新歌〈野獸派〉驚喜迎來黃宣同台；首次參加浪人祭的黃宣不僅與呂士軒合唱〈大特醉〉，在演唱〈怪天氣〉時，9m88也現身合體，讓歌迷尖叫聲連連。

▲▼浪人祭。（圖／笨道策展有限公司提供）

▲剛驚險逃過火燒車意外的鳳小岳。（圖／笨道策展有限公司提供）

回聲樂團身為大舞台「劍獅」的壓軸，離團多年的鍵盤手Shipy回歸，樂團首次以5人陣仗演出，主唱柏蒼說：「兩年前疫情剛結束，浪人祭是第一個邀請我們參加音樂祭的主辦單位，我必須說，沒有兩年前，我們也不會有那麼堅定的決心要回來，沒有浪人祭就不會有今天了。」而老王樂隊在另一個大舞台「鯤鯓」接棒演出，最後以全場在雨中大合唱成名曲〈我還年輕 我還年輕〉為浪人祭劃下完美句點。

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