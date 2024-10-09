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《乒乓男孩》發願打進2032奧運！被問收女生早餐　江宏傑秒回：怎可能沒有？

記者蕭采薇／台北報導

熱血成長電影《乒乓男孩》挖掘兩位桌球隊出身的小童星彭裕愷、李星緯，9日記者會上與彭裕愷、李星緯等演員群合體。兩位男孩本來就是桌球選手，透露拍攝見到江宏傑時有如見到偶像。彭裕愷目前已升上國中，仍然堅持練習，希望有機會打進2032布里斯本奧運，「但真的很難。」被問到是否受到女生關注？一旁的江宏傑立刻吐槽：「怎麽可能沒有？」

▲徐若瑄、鄭人碩、施名帥、江宏傑、百白等人出席《乒乓男孩》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲徐若瑄、鄭人碩、施名帥、江宏傑、百白等人出席《乒乓男孩》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

曾是國手的江宏傑，此次在片中飾演桌球隊教練，被問起看到兩位小選手練球是否有想起自己過去練球時的往事？江宏傑笑說：「看到他們年紀這麼小，有想到以前小時候球隊練球的辛苦，他們又要演不擅長的地方，是我可能都無法做到。」

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▲徐若瑄出席《乒乓男孩》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲徐若瑄在《乒乓男孩》飾演單親媽媽。（圖／記者林敬旻攝）

至於過去練球時教練真的有像片中瘋狂罵人？江宏傑不諱言直說：「就是一直被教練打被教練罵，電影過程真的很像我們會遇到的練習情況。」而彭裕愷被問到是否因球員身分收到不少早餐？他笑回沒有，一旁的江宏傑立刻吐槽：「怎麽可能？」但馬上也補充：「我也是聽人家說的。」

▲鄭人碩、施名帥出席《乒乓男孩》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲《乒乓男孩》鄭人碩、施名帥。（圖／記者林敬旻攝）

女星徐若瑄在片中飾演李星緯的母親，因工作忙碌總是缺席兒子的重要時刻，被問到現實生活中是否曾有過這樣的經驗？徐若瑄坦言，自己生活中不會發生戲裡面黃媽的狀態，「我都是以小孩為主，通常從1月到年底的重要時間，我都是會先畫下來，所以有時候會和好的工作錯過」。

▲江宏傑出席《乒乓男孩》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲江宏傑在《乒乓男孩》飾演桌球教練。（圖／記者林敬旻攝）

電影《乒乓男孩》描述胡冠宇（彭裕愷飾演）、黃軒（李星緯飾演）從小就對乒乓產生濃厚興趣，目標成為全世界最強的雙打組合，過程中經歷家庭、友情、受傷、分離等不同的考驗，其中胡冠宇的父親（鄭人碩飾演）及黃軒的母親（徐若瑄飾演）就有不同的教養觀念及方式，除了彼此之間也產生摩擦，也讓胡冠宇及黃軒之間的關係生變，該片將於10月25日在台上映。

 

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乒乓男孩, 徐若瑄, 鄭人碩, 李星緯, 彭裕愷, 施名帥, 魏蔓

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