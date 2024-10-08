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玖壹壹春風才剛入圍金馬獎再傳喜訊！　6字驕傲分享好消息

記者蔡琛儀／台北報導

玖壹壹春風最近喜事連連，先是以《白衣蒼狗》入圍第61屆金馬獎最佳男配角，最近又推出新單曲〈JDM〉，也是春風在玖壹壹15年來推出的首支SOLO歌曲，他驕傲分享：「我的車 我的歌。」透過MV將自己收集的愛車一次展現。

▲▼玖壹壹春風〈JDM〉。（圖／混血兒娛樂提供）

▲▼玖壹壹春風首支個人單曲〈JDM〉秀愛車。（圖／混血兒娛樂提供）

▲▼玖壹壹春風〈JDM〉。（圖／混血兒娛樂提供）

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〈JDM〉歌曲以台語電音呈現，歌曲充斥滿滿的引擎聲，MV中春風進入車庫，開心得跳起舞來，三步作兩步飛奔，撲向愛車，反差萌的演出，一點都不違和，也詮釋出道出男人愛車成癡的模樣。

〈JDM〉以電影的規格拍攝，他也相當感謝導演、高爾宣的哥哥高爾賢，「一開始創作寫歌，只是想要把我的車寫進歌裡頭，拍拍影片做個紀念。我與導演通了40秒的電話，討論完腳本答應接下這個艱鉅的任務，MV拍攝經歷過將近24小時的奮戰，終於完成。」

▲▼玖壹壹春風〈JDM〉。（圖／混血兒娛樂提供）

▲玖壹壹春風入圍本屆金馬獎最佳男配角。（圖／混血兒娛樂提供）

此外，由玖壹壹領軍的「玖壹壹南北貳路音樂節 2024」即將在11月9日、11月10日盛大舉辦，目前卡司陸續公布，演出陣容除了玖壹壹，還有八三夭、王識賢、高爾宣、麋先生、沈文程、Ozone、U:NUS、草屯囝仔、固定客、PIZZALI、王ADEN、五木、PEATLE、禪波ZENBØ、IVAN艾文、縉Jin、JOYCE就以斯等歌手陸續公布。預計邀請30多組好友們一起響應，連續兩天陪粉絲們從下午5點嗨到晚上10點。

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