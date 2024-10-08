記者田暐瑋／綜合報導

日本搞笑團體「叢林口袋」成員齊藤慎二涉嫌性侵20多歲女星，被指控在一輛電視台外景巴士內硬上得逞，目前全案偵辦中，所屬經紀公司吉本興業大動作解約切割，如今過程細節也隨之曝光，據悉，他強迫女方用嘴巴服務，女方不堪受辱，憤而揭發惡行。

▲齊藤慎二。（圖／翻攝自日網）



據日媒《體育日本》報導，齊藤慎二今年7月在外景車上性侵一名20多歲的女藝人，當時車輛停在東京新宿區，為富士電視台錄製某娛樂節目，事發當下車內只有兩人獨處，他伸狼爪逼迫女方「以嘴巴服務」後性侵得逞，女方遭侵犯後憤而報案，據悉，齊藤慎二在接受調查時坦承犯行，但堅稱是「合意性交」，僅表示：「我對自己輕率的行為感到悔恨。」

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隨著醜聞曝光，齊藤慎二的事業面臨重大打擊，經紀公司吉本興業火速解約，面對外界議論，齊藤慎二的妻子瀨戶Saori透過IG首度發聲回應，對於造成相關人士感到抱歉，但外界報導提及涉及性侵，部分與事實不符。「據我所知，對方提出了非自願的指控並報了案」，但事實是，對方也有一些行為，例如關注SNS，交換聯絡方式等。

▲齊藤慎二傳出性侵女藝人，妻子IG護夫發聲。（圖／翻攝自日網、IG）

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