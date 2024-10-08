于美人連續16年做好事　談汪建民「演藝圈大哥有幫忙募款」

記者葉文正／台北報導

由于美人發起的「做好事小組」公益活動，今年正式邁入第16年，每一年美人姐挑選的餅乾（或蛋糕）都有意外的驚喜；繼2017年的蛋糕捲之後，做好事小組又再度和亞洲最佳女主廚陳嵐舒的樂沐糕餅舖合作，這次為「做好事小組」全心創作精品等級的法式手工餅乾，所得將捐給「南迴基金會」，用作籌設偏鄉南迴醫院的經費。

▲于美人做好事小組連續16年做好事。（圖／記者呂佳賢攝）

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今天活動上，提到汪建民的離去，于美人說：「我對他的印象，是他是鞋子永遠保持很乾淨的男孩，私底下倒是沒有機會互動，我聽到他過世的消息很震驚，聽說他還在為母親安養做籌款，我知道的是演藝圈很多大哥在幫忙。人的年齡有兩種計算方式，第一種是從出生開始，另一種是想說，我們離終點還有多久？只能在人生的把握現在，希望他能夠安息。」

▲于美人談到汪建民。（圖／記者呂佳賢攝）

于美人也說這些年忙這個公益活動有些波折：「比如說我婚變，選舉都沒有停下來，夥伴也一起打拼16年，也不允許這件事情停止，我們每個人在各行各業中，也去尋找可以跟我們合作的朋友，今年找上陳嵐舒幫我們製作餅乾，成分是法國奶油，法國的麵粉，最重要可以放心安心的吃，因為成本高，所以只做七千盒，預料會造成搶購。」

▲汪建民。（圖／和展影視提供）

今年的公益餅乾預計10/7起在九大通路預購，所得款項將捐給南迴基金會，于美人說：「南迴基金會不是蓋醫院，是把醫療資源送到偏鄉病患，他們購買醫療器材到府服務，支援偏鄉醫療資源，很多企業沒辦法做，政府也做不到，所以有組織來做，讓我們很感動。」

做好事小組是由美人姐在十六年前發起，所有成員都是無給職，全部奉獻自己的專長，而且是「零行政支出」，成本自行吸收，也就是說，所有消費者付費購買餅乾，扣除了烘培成本及運費後，100元全數捐出，捐贈金額也是由參與的烘培坊直接捐給受贈單位，做好事小組不經手任何金流。過去十五年來，累積捐贈金額也己經超過了2500萬元。