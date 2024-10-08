方文琳罹癌後首度公開露面　「爸媽看新聞才知她生病」近況曝光了

記者黃庠棻／台北報導

女星方文琳日前發文透露，自己被診斷出罹患食道癌零期，並於文中寫下發現、治療的過程，消息曝光後，震驚不少圈內好友及粉絲。今（8）日《鹽水大飯店》舉辦金鐘入圍茶敘，主演張耀仁、方文琳、黃迪揚一同現身。

▲《鹽水大飯店》舉辦金鐘入圍茶敘。（圖／記者黃庠棻攝）

方文琳憑藉《鹽水大飯店》入圍本屆金鐘獎迷你劇集／電視電影女配角獎，久違現身露面接受訪問，穿著一襲白色羽毛短洋裝現身，氣色看起來非常紅潤，完全看不出3個多月前才做完抗癌手術，她表示現在拍戲、出席活動體力上都沒有太大問題。

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▲方文琳氣色相當紅潤。（圖／記者黃庠棻攝）

談到罹癌過程，方文琳透露沒有讓父母知道，只讓哥哥、弟弟還有江蕙知曉而已，爸媽都是等到她在臉書上發文才知道她生病的消息，不過爸爸在她休養期間有聽到風聲，在菜市場耳聞她罹患食道癌的消息，讓她趕緊說自己沒事，所幸最後爸媽知道她痊癒之後都沒再過問。

▲方文琳氣色相當紅潤。（圖／記者黃庠棻攝）

而方文琳也透露自己動完手術之後，已經戒掉每天一杯酒的習慣，飲食習慣上也有所改變，在喝湯的時候都會慢慢等到涼掉再入口。此外，方文琳坦言有收看江蕙在國慶晚會上的表演，當時自己正在台中演出舞台劇，回到飯店準時收看，前奏一下她就不小心哭出來了。