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阿滴驚喜合體蔡康永拍片！曝「幕後細節」讚嘆：世上最優秀的人

記者劉宛欣／綜合報導

百萬網紅阿滴頻道擁有279萬訂閱人數，影片內容相當多元，7日他上傳了與資深主持人兼作家的蔡康永對談的新片，並在社群上曬出與對方的合照，對話截圖，讚嘆「每一次的對答，我都覺得像是在閱讀一本書，而且是寫得很好、邏輯縝密、有頭有尾的章節」。

▲阿滴曬出與蔡康永的私訊對話。（圖／翻攝自阿滴Threads）

▲阿滴與蔡康永對談。（圖／翻攝自阿滴Instagram）

阿滴7日在Instagram曬出與蔡康永在對談以後的合照，讚賞對方道：「佩服為什麼可以在當下就講出這麼令人有收穫的回覆之外，也觀察到一個康永哥在論述時的細節。」還提到對方會試圖拉開距離，用不同角度看待問題，給出更多不同角度的的答案，而不像有些為了反而反的人，看似講出一個違反常規的想法，但其實只是在硬拗。

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▲阿滴曬出與蔡康永的私訊對話。（圖／翻攝自阿滴Threads）

▲阿滴曬出與蔡康永的私訊對話。（圖／翻攝自阿滴Threads）

另一方面，阿滴也在Threads上曬出與蔡康永私下的對話，截圖中他傳合照給對方並表達感謝，蔡康永則是回覆「聊得很開心，很受到學語文的鼓勵」。阿滴也聊起對蔡康永的印象，除了訪談的內容以外，他向對方提起自己正在學各種外語，訪談結束後，蔡康永馬上主動詢問學習語言的訣竅跟心態，聊了好一陣子，讓他感嘆「深刻覺得這個世界上最優秀的人果然是謙虛、不放過任何學習機會的人！」給予蔡康永相當高的評價。

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