吳慷仁黑西裝出席釜山影展！　親揭「一人獨食經驗」被辣到崩潰

記者黃庠棻／台北報導

劇集《有生之年》接連入圍多項海內外大獎，從第29屆釜山國際電影節的亞洲內容暨全球OTT大獎，到第59屆金鐘獎及日前公布的亞洲影藝創意大獎，成功將原創內容推向全球。除專業獎項肯定外，《有生之年》去年首播感動許多觀眾，今年則攻佔韓國多個OTT，包括LG U+、KT、TVING、WATCHA、Wavve、Apple TV等平台，11月也將於日本OTT播出。

▲《有生之年》吳慷仁出席亞洲內容暨全球OTT大獎 。（圖／Busan International Film Festival提供）



吳慷仁提到這次藉著《有生之年》來到釜山，讓他非常開心，這種開心的感覺來自於對整個劇組的感謝，得到好的編劇、製作人、導演和團隊的幫助，即使看似簡單的花襯衫，卻使他更像高嘉岳。

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▲《有生之年》吳慷仁出席亞洲內容暨全球OTT大獎 。（圖／TVBS提供）

不僅如此，吳慷仁透露自己唯一給高嘉岳的就是「人字拖」，他說「我有14雙拖鞋，是馬來西亞劇組送的，戲裡穿到戲外，穿壞一雙就換新的。」細膩的巧思不僅符合主角從海島回來的設定，角色也顯得立體。

▲吳慷仁談及《有生之年》。（圖／TVBS提供）



得知《有生之年》在日、韓兩地播出，吳慷仁對於這部戲能打破語言和文化的隔閡，最主要的元素是「家人」，他認為無論去哪裡，每個人皆有各自的家庭成員組合，或許文化和生活方式不同，習慣和節奏不同，但家庭問題放諸全世界都一樣。而主人翁高嘉岳面對的挑戰「你的人生到底追尋的是什麼？」這樣的課題必定會引起各地觀眾的共鳴。

▲吳慷仁談及《有生之年》。（圖／TVBS提供）



吳慷仁回想首次造訪釜山，刻意避開觀光客區域，選擇滿是當地人用餐的小店，當時不懂韓文，隨意點了四道菜，沒想到，一道比一道辣，讓不太敢吃辣的他辣出一身汗，直呼「我的天啊」，成為他對釜山難忘的回憶。被問及這次是否會再訪那家餐廳，他笑說「不用了！」

▲吳慷仁回憶第一次造訪釜山。（圖／TVBS提供）