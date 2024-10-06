孫安佐長大了！暖喊話狄鶯孫鵬「謝謝為我做那麼多」　擁抱爸畫面曝光

記者孟育民／台北報導

狄鶯、孫鵬的獨子孫安佐過去話題不斷，不僅因在美國涉及恐嚇公眾安全入獄，先前在台灣因持瓦斯火槍上街、家中有武器，引起外界討論。而他的父母一路相挺，孫安佐日前一改形象，罕見公開謝謝父母的愛，「我只能說我還是很謝謝家人，家人為我做那麼多，你們的心意我有收到。」更上演父子擁抱情，畫面讓人動容。

▲孫安佐感謝父母的愛，並擁抱孫鵬。（圖／翻攝自孫安佐IG）

孫安佐在社群公開影片，強調自己「長大了」，提到狄鶯為他槓上酸民，他說：「父母就是比較擔心我吧，對於我不管是好或壞的留言他們都會很在意；他們身為父母，就會想靠自己的方式幫助我，希望我不要感受那麼糟。」

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他坦言效果可能不如預期，總是被外界炮轟，但他心中充滿感恩，「我自己心裡知道他們出發點是好的，我只能說我還是很謝謝家人，家人為我做那麼多，你們的心意我有收到。」

▲孫安佐感性告白。（圖／翻攝自孫安佐IG）

經歷許多風波，孫安佐有感地說，「這也是他們第一次當爸媽，我也是第一次當他們的兒子，我年紀越來越大，處理的方式不一定會像他們所想的方式一樣去進行；當下我可能會有一點感受不好，覺得他們為什麼要這樣做，事後就覺得『沒辦法，這就是愛呀，家人的愛就是這樣子』，不管父母做的事是否能喜歡，但至少能盡力溝通，這是比較成熟的處理方式。」影片最後更擁抱孫鵬，讓網友欣慰表示：「越來越懂事了！」