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SS級AV女優溫泉照「浴巾沒包好溢出走光」！3.7萬老司機瘋朝聖按讚

記者劉宛欣／綜合報導

日本SS級AV女優小宵虎南是許多老司機心目中的神，擁有超高顏值的同時，又擁有豐滿上圍以及白皙皮膚，受封為「新生代神乳傳說」。經常透過Instagram與粉絲分享日常的她，日前再度曬出了泡溫泉的入浴照，十分引人遐想，甚至有人指出她似乎微微走光，讓廣大粉絲鼻血直噴。

▲小宵虎南曬出泡溫泉性感照。（圖／翻攝自小宵虎南Instagram）

▲小宵虎南是許多人心目中的SS級AV女優。（圖／翻攝自小宵虎南Instagram）

小宵虎南近日在Instagram上發布了一組泡溫泉的照片，引起網友廣泛關注。照片中，她以性感的造型亮相，僅以一條白色毛巾遮住身體，展現出纖細的身材與豐滿的上圍。小宵虎南輕倚在溫泉池邊，露出光滑的肌膚，表情自然甜美，手托著臉頰，散發出一種慵懶而不失魅力的氛圍。照片一經發布，立即吸引了大量粉絲留言。

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▲小宵虎南曬出泡溫泉性感照。（圖／翻攝自小宵虎南Instagram）

▲小宵虎南曬出泡溫泉性感照。（圖／翻攝自小宵虎南Instagram）

▲小宵虎南曬出泡溫泉性感照。（圖／翻攝自小宵虎南Instagram）

內文中，小宵虎南寫下「泡溫泉最舒服的時期來了」，該貼文至今吸引了3.7萬人按讚，網友們紛紛感激寫下「忍不住放大了」、「世界上最適合露天溫泉的女人…」、「好想跟妳一起泡」、「謝謝妳的療癒」，不過，其中也有人指出她毛巾似乎包的太下面，導致乳暈跑出來「小宵的豐滿NICE Body有點溢出來了」、「第二張，有點外露喔」，截至目前為止，她尚未刪除照片。

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