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青青新身分撞名台AV女優！　「無預警宣布大事」近況曝光

記者王靖淳／綜合報導

網紅青青過去以火辣身材走紅，不過卻在2年前被網路名人「小商人」爆料找金主包養，還捲入已婚、吸金詐騙等負面醜聞中。最近她在社群發文宣布將改名為「雨澄Nimie」，消息曝光後，被部分網友發現，新名字與台AV女優娃娃（翁雨澄）撞名，掀起不小討論。

▲▼青青宣布改名。（圖／翻攝自Instagram／nimie49491928）

▲青青日前發文宣布改名。（圖／翻攝自Instagram／nimie49491928）

青青在文中回顧自己以「青青」這個名字陪伴大家9年的時光，期間雖然經歷了許多風風雨雨，不過她也感謝司法程序的公正解決，讓所有問題都順利落幕。如今，她決定以全新的名字重新出發，並期待未來的挑戰與成長。青青在文中表示，儘管改名，但「青青並沒有不見」，而是成了她成長的一部分。

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▲▼翁雨澄（圖／翻攝自Instagram／princessdolly0428.tw）

▲青青新名字和台AV女優撞名。（圖／翻攝自Instagram／princessdolly0428.tw）

青青形容過去的經歷傳達堅韌與勇氣，鼓勵她在每次風雨過後，都能找到屬於自己的彩虹。她對未來充滿希望，也希望能帶給粉絲們更多能量。這一改名決定引發粉絲熱烈討論，許多人紛紛留言表達支持與祝福，期待「雨澄Nimie」帶來更多精彩內容。為此，青青感謝大家一路以來的陪伴，並呼籲粉絲們與她一起迎接這個充滿愛與光明的新旅程。

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青青, 網紅, 雨澄Nimie

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