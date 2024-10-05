突多了9千媳婦！TXT林口開唱接受粉絲求婚　然竣：媽對不起～

記者吳睿慈／桃園報導

南韓5人男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）成軍五年，他們正式啟動第三次世界巡演「ACT : PROMISE」，5、6日連續兩天來到林口體育館開唱，2天共吸引1萬8千名歌迷共襄盛舉。演唱會以歌曲〈Deja Vu〉、〈Run Away〉開場，5人宛如白馬王子般現身於舞台上，YEONJUN霸氣地接住從天而降的皇冠，揭開活動序幕，引爆全場MOA（官方粉絲名）掀頂的尖叫聲。

▲▼TOMORROW X TOGETHER二度來台開唱。（圖／記者黃克翔攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

TOMORROW X TOGETHER由SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAI一共5位成員所組成，他們二度來台開唱，帶著與MOA的約定回來，隊長秀彬帶領團隊打招呼，YEONJUN（然竣）先秀出勤學中文成果「我想你們了」，BEOMGYU（杋圭）接著說「想我了嗎，我也是」、「棒棒噠」，HUENINGKAI（休寧凱）高喊「MOA尖叫聲」、隊長SOOBIN（秀彬）害羞告白「我是能讓MOA幸福的男子」，情話連發撩得台下粉絲的心小鹿亂撞。

▲台下粉絲求婚TOMORROW X TOGETHER，YEONJUN幽默笑喊「媽媽對不起」。（圖／記者黃克翔攝）



成員與台灣粉絲互動頻繁，HUENINGKAI帶領全場喊著學中文口號「今天我們在一起幸福的話」，沒想到，教學到一半台下突然窸窸窣窣，為整合粉絲的意見，YEONJUN幫忙喊「1、2、3」，歌迷當場告白「結婚」，5人在台上害羞到笑出來。

▲TXT演唱會連續2天吸引共1萬8千名粉絲朝聖。（圖／記者黃克翔攝）



於是全場一起喊著「今天我們在一起幸福的話，結婚」，突然多了9千名媳婦，YEONJUN幽默答：「只有今天，媽媽對不起！」TAEHYUN也解釋「可以感受到，大家最後一個單字（結婚）喊得很熱情」。HUENINGKAI稱讚「MOA真可愛」，他裝作難為情的樣子，答應求婚「真受不了你們，只能接受了，那我們就一起逃跑吧！」全場氣氛超炸。