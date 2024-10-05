記者陳芊秀／綜合報導

大陸美妝網紅「甜仇」（本名：仇琳琳）擁有百萬粉絲，過去與「千億富少」王思聰有過一段戀情，分手後火速嫁給金融才子「唐僧」，還擁有「王思聰最美前任」封號。然而陸網瘋傳她離婚，5日直播帶貨，一番話引來網友揣測。

▲大陸百萬網紅「甜仇」是王思聰前女友，與金融才子結婚2年並生子，近日驚傳離婚。（圖／翻攝自微博）

甜仇擁有高顏值，曾當過模特兒，後來投入網紅事業，2020年官宣與王思聰分手，2022年官宣結婚，2023年3月20日宣布生下一個兒子。原本給外界甜蜜恩愛的印象，近期接連被發現夫妻好久沒同框，老公的帳號自7月就沒有更新，還有人說她搬了新家，有網友留言問「離婚了嗎？」釣出本尊親回：「還沒，離了通知你。」

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▲網友關心網紅離婚傳言，甜仇親回。（圖／翻攝自微博）

陸網轉發甜仇直播的發言。她說道「年輕人結婚離婚都很正常，談戀愛嘛分手也很正常，無所謂，不要去後悔就好」，接著說「結婚離婚談戀愛分手上學，包括選擇職業、上班、跳槽，不要後悔就好了，做人做事都別後悔，而且大家一定要有抗壓能力，包括事情最壞結果的打算，要想好能接得住嗎？要有最壞的打算，要接受得了。」她並未直接回應離婚傳言，接著說老公唐僧每天在隔壁上班。部分網友質疑炒作話題。

▲甜仇直播談結婚、離婚、戀愛、工作、跳槽都是選擇，要做好最壞打算。（圖／翻攝自微博）