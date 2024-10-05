ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王思聰「最美前任」驚傳離婚！甜仇直播發聲：要有最壞打算…去年剛生娃

記者陳芊秀／綜合報導

大陸美妝網紅「甜仇」（本名：仇琳琳）擁有百萬粉絲，過去與「千億富少」王思聰有過一段戀情，分手後火速嫁給金融才子「唐僧」，還擁有「王思聰最美前任」封號。然而陸網瘋傳她離婚，5日直播帶貨，一番話引來網友揣測。

▲▼大陸百萬網紅「甜仇」驚傳離婚。（圖／翻攝自微博）

▲大陸百萬網紅「甜仇」是王思聰前女友，與金融才子結婚2年並生子，近日驚傳離婚。（圖／翻攝自微博）

甜仇擁有高顏值，曾當過模特兒，後來投入網紅事業，2020年官宣與王思聰分手，2022年官宣結婚，2023年3月20日宣布生下一個兒子。原本給外界甜蜜恩愛的印象，近期接連被發現夫妻好久沒同框，老公的帳號自7月就沒有更新，還有人說她搬了新家，有網友留言問「離婚了嗎？」釣出本尊親回：「還沒，離了通知你。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼大陸百萬網紅「甜仇」驚傳離婚。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸百萬網紅「甜仇」驚傳離婚。（圖／翻攝自微博）

▲網友關心網紅離婚傳言，甜仇親回。（圖／翻攝自微博）

陸網轉發甜仇直播的發言。她說道「年輕人結婚離婚都很正常，談戀愛嘛分手也很正常，無所謂，不要去後悔就好」，接著說「結婚離婚談戀愛分手上學，包括選擇職業、上班、跳槽，不要後悔就好了，做人做事都別後悔，而且大家一定要有抗壓能力，包括事情最壞結果的打算，要想好能接得住嗎？要有最壞的打算，要接受得了。」她並未直接回應離婚傳言，接著說老公唐僧每天在隔壁上班。部分網友質疑炒作話題。

▲▼大陸百萬網紅「甜仇」驚傳離婚。（圖／翻攝自微博）

▲甜仇直播談結婚、離婚、戀愛、工作、跳槽都是選擇，要做好最壞打算。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

鐵粉嘶吼：蔡依林妳給我過來！　 呸姐唱一半嘴角失守「笑場了」

推薦閱讀

孫安佐金山遇大雨受困「愛車被水淹沒」　還原驚悚過程：人可能被沖走

孫安佐金山遇大雨受困「愛車被水淹沒」　還原驚悚過程：人可能被沖走

徐乃麟「罵賤風波」延燒！搭擋曾國城說話了　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真

徐乃麟「罵賤風波」延燒！搭擋曾國城說話了　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真

楊繡惠6字回應徐乃麟！直播遭酸「活該被人罵」：播出後就知道了

楊繡惠6字回應徐乃麟！直播遭酸「活該被人罵」：播出後就知道了

快訊／「小樂」吳思賢認愛：已交往兩年　自豪一秒解內衣：不穿最性感

快訊／「小樂」吳思賢認愛：已交往兩年　自豪一秒解內衣：不穿最性感

周杰倫深夜宣布「送演唱會門票」：沒經過公司同意　萬名網友暴動

周杰倫深夜宣布「送演唱會門票」：沒經過公司同意　萬名網友暴動

《黑白大廚》大師呂敬來是台灣籍　「中文採訪超流利」身份證曝光

《黑白大廚》大師呂敬來是台灣籍　「中文採訪超流利」身份證曝光

男歌手國道驚遇連環車禍！　「五台車撞一起」車頭全毀…傷勢曝光

男歌手國道驚遇連環車禍！　「五台車撞一起」車頭全毀…傷勢曝光

快訊／T-ara芝妍爆離婚了！斷開2年棒球選手尪　他曾被目擊喝酒到深夜

快訊／T-ara芝妍爆離婚了！斷開2年棒球選手尪　他曾被目擊喝酒到深夜

韓國女神南珉貞首談離婚　放話台灣男性有機會　生小孩也可以

韓國女神南珉貞首談離婚　放話台灣男性有機會　生小孩也可以

陳慕義公開經紀人「終於不再是一個人」！　網一看秒懂：高級酸

陳慕義公開經紀人「終於不再是一個人」！　網一看秒懂：高級酸

淡水大淹水「阿公家工廠變瀑布」　正妹網紅震驚：30年沒這麼嚴重

淡水大淹水「阿公家工廠變瀑布」　正妹網紅震驚：30年沒這麼嚴重

徐乃麟突發文「狗咬人」！　拒同台楊繡惠認有心結…背影照洩心聲

徐乃麟突發文「狗咬人」！　拒同台楊繡惠認有心結…背影照洩心聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐金山遇大雨受困「愛車被水淹沒」　還原驚悚過程：人可能被沖走

徐乃麟「罵賤風波」延燒！搭擋曾國城說話了　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真

楊繡惠6字回應徐乃麟！直播遭酸「活該被人罵」：播出後就知道了

快訊／「小樂」吳思賢認愛：已交往兩年　自豪一秒解內衣：不穿最性感

周杰倫深夜宣布「送演唱會門票」：沒經過公司同意　萬名網友暴動

《黑白大廚》大師呂敬來是台灣籍　「中文採訪超流利」身份證曝光

男歌手國道驚遇連環車禍！　「五台車撞一起」車頭全毀…傷勢曝光

快訊／T-ara芝妍爆離婚了！斷開2年棒球選手尪　他曾被目擊喝酒到深夜

韓國女神南珉貞首談離婚　放話台灣男性有機會　生小孩也可以

陳慕義公開經紀人「終於不再是一個人」！　網一看秒懂：高級酸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

甜仇, 王思聰, 最美前任

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 邱宇辰隔5年揪粉絲過生日　「性感秀腹肌」感性喊：很久沒回到舞台
  2. 外出總是被偷拍　五月天阿信不忍洩心聲：我也想當普通人
  3. 孫芸芸「20年前舊片」被挖出！　今昔對比網驚：不是同一張臉
  4. 快訊／「小樂」吳思賢認愛：已交往兩年　自豪一秒解內衣：不穿最性感
  5. 王思聰「最美前任」驚傳離婚！直播發聲：要有最壞打算…去年剛生娃
  6. 創造「中二病」流行語的是他！　全世界都在用…日諧星卻後悔了
  7. 快訊／T-ara芝妍爆離婚了！斷開2年棒球選手尪　他曾被目擊喝酒到深夜
  8. 天王吳宗憲當司機前進台中　周予天變老鼠屎　KID嗆他沒帶腦
  9. 出道6年！25歲AV女優突宣布引退「床戲拍到緊急送醫」
  10. 粉絲送iPhone被狂罵　南珉貞嚴肅表示　心意最重要

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366