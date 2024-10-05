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楊繡惠6字回應徐乃麟！直播遭酸「活該被人罵」：播出後就知道了

記者陳芊秀／綜合報導

主持人徐乃麟近日回應《天才衝衝衝》錄影爭議，有關楊繡惠控訴，強調自己絕對沒有罵人。而楊繡惠5日照常開直播，見網友留言「很多人罵你了」，她回應「沒事，愛罵就去罵」。

▲▼楊繡惠直播遭酸活該被人罵。（圖／翻攝自臉書／楊繡惠）

▲楊繡惠照常直播，留言串遭酸活該被人罵。（圖／翻攝自臉書／楊繡惠）

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楊繡惠直播開始沒多久，有來自馬來西亞的網友留言「結果很多人罵你了」，更有人稱「活該你被人罵」。她直接回應「沒事，愛罵就去罵，愛看就去看，播出後你們就知道了」，接著準備去開店。她直播時眉毛沾上衛生紙，被粉絲輪番提醒才發現取下。

▲▼楊繡惠直播遭酸活該被人罵。（圖／翻攝自臉書／楊繡惠）

▲楊繡惠直播眉毛沾上衛生紙，經粉絲提醒取下。（圖／翻攝自臉書／楊繡惠）

而楊繡惠最新一則貼文分享吃到紅魔蝦，有網友留言「徐乃寧（麟）說他是開玩笑的」，她親回「他說什麼都是」。

▲▼網友留言「徐乃麟說他是開玩笑的」，楊繡惠回應「他說什麼都是」。（圖／翻攝自臉書／楊繡惠）

▲網友留言「徐乃麟說他是開玩笑的」，楊繡惠回應「他說什麼都是」。（圖／翻攝自臉書／楊繡惠）

徐乃麟5日一早透過IG發文：「人生苦短請遠離消耗你的人，狗咬人，一定是陌生人，人咬人，咬的一定是熟人」，網友為此解讀「被自認的熟人咬了一口」。

▲▼徐乃麟發文：「狗咬人，一定是陌生人。」（圖／翻攝自IG）

▲徐乃麟發文「人咬人，咬的一定是熟人」，引發網友解讀。（圖／翻攝自IG）

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