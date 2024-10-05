《小美人魚》海莉貝利未婚生子不到1年！男友宣布分手：各走各路

記者陳芊秀／綜合報導

美國女星海莉貝利（Halle Bailey）因主演真人版《小美人魚》走紅，與饒舌歌手男友「DDG」交往近兩年，並於1月宣布迎接兒子誕生。沒想到DDG於美國時間3日宣布兩人分手。

▲海莉貝利（Halle Bailey）與饒舌歌手男友DDG迎接兒子出生不到1年分手。（圖／CFP）

DDG在透過IG限時動態發文：「經過深思熟慮和發自內心的溝通後，哈莉和我決定各自走自己的路。這個決定並不容易，但我們相信這對我們雙方來說都是最好的前進方向。我珍惜我們在一起度過的時光和我們共享的愛。」他強調雙方關係雖然發生變化，但是對彼此的愛仍然深刻且真摯，依然是最好的朋友，「當我們專注於個人的旅程和作為共同育兒的角色時，我們珍惜我們建立的聯繫和我們共享的美好時刻」。言下之意分手後兩人會共同養育孩子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲DDG限動發文，與海莉貝利今後各走各路。（圖／翻攝自IG）

海莉貝利與DDG於2022年1月被目擊一起出席亞瑟小子演唱會，同年3月男方對她發表浪漫的生日祝福，證實了兩人戀情，隨後多次傳出懷孕。有關男友宣布分手，她還沒有對外發聲，許多網友湧入IG洗版關心。