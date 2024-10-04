吳彥祖岳父逝世！享壽70歲…「史上任期最長」拉斯維加斯凱薩宮總裁

記者陳芊秀／綜合報導

香港男星吳彥祖9月30日剛拍片祝福自己50歲生日，沒想到他的岳父於上月逝世，享壽70歲。他近日發文悼念岳父Gary Selesner，繼兩年前失去父親後，岳父的離世對自己來說，是另一個沉重的打擊。而岳父曾擔任美國拉斯維加斯凱薩宮酒店（Caesars Palace）總裁，更是任職時間最長的總裁。

▲吳彥祖岳父（中）逝世享壽70歲。（圖／翻攝自微博）

吳彥祖回憶，自2002年開始與妻子交往時，便認識了岳父Gary Selesner，當時對方已是凱撒宮賭場的總裁。吳彥祖讚揚岳父是一位善良、謙遜、誠實且勤奮的人，並表示從未見過他發怒，這在他那樣的位置上實屬難得。

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而且吳彥祖提到，岳父在凱撒集團內備受尊敬，從門童到高層都對他的為人讚譽有加。作為父親，Gary Selesner對家庭充滿關愛，喜歡與家人分享美食和旅行的樂趣。他感慨岳父走得太早，原本期待在岳父退休後，可以向他學習更多，但這一切已不可能了，最後感謝岳父多年來的接納與疼愛，永遠懷念共同度過的美好時光。

▲吳彥祖發文悼念岳父。（圖／翻攝自IG、微博）

凱薩宮酒店是拉斯維加斯著名飯店之一，據外電報導，Gary Selesner自2005年至2022年擔任凱薩宮總裁，在業界是相當知名的人物，在這20年發展過程中，為這家渡假酒店打造獨具特色的餐廳、演出設施。他於美國時間9月9日逝世，死因沒有對外公布，不過消息指出，他生前已經身體不佳數月。



【吳彥祖IG全文】

我上個月失去了我的岳父。繼兩年前失去自己的父親後，這次的打擊相當大。我從2002年開始和妻子約會時就認識Gary Selesner。當我們第一次見面時，他比我現在還年輕，已經是凱撒宮賭場的總裁。他是一位善良、謙遜、誠實且勤奮的人，從基層做起，成為一位令人難以置信的有遠見的領導者。他總是冷靜沉著，我從未見過他發火或生氣。對於一位肩負整個組織的人來說，這意味著很多。多年來，我了解到他在凱撒集團中備受尊敬，從代客泊車員和發牌員到高管和顧客都會表達他是多麼善良的人。作為一位父親，他非常關心他的家人，總是想與我們分享他對美食和旅行的興奮。我會永遠記得我們共享的那些瘋狂的美食和激動人心的冒險。就在70歲時，他過早地離開了我們。我本來期待著在他退休後的幾年裡向他學習，但這未能如願。謝謝你，Gary，歡迎我加入你的家庭，這些年來把我當作兒子一樣對待。我會永遠記得你的溫柔善良和我們共同度過的所有美好時光。愛你，Gary！