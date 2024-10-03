依依遭前夫控造謠再發聲！　6點聲明揭離婚內幕：你是好爸爸

記者王靖淳／綜合報導

雙胞胎依依和前夫史丹利在去年宣布離婚，結束十年的婚姻關係後，日前她在臉書開直播回答網友的提問，兩人離婚協議的內容引發爭議，前夫史丹利今（3）日更發出嚴正聲明，表示「依依所陳述的內容都不是事實。」雙方一來一往隔空發文喊話，受到外界關注。為此，依依稍早再透過臉書發出六點聲明，針對此事做出回應。

▲依依去年宣布和史丹利離婚。（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎依依佩佩的依依）

依依在文中向前夫史丹利以及大家表達感謝，她提到，過去十年的生活點滴，尤其感謝史丹利對於家庭的付出，並稱他是位好爸爸。依依回憶起去年兩人關係走向終點時，史丹利送她一個價值1萬多元的名牌長夾作為生日禮物，儘管她平常不使用長夾，但她感謝對方有把此事放心上，並透露自己後來將長夾加價換成了一個小包。

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依依感慨自己雖然必須辛苦工作，但也坦言「史丹利命好」，並表示她從內心深處替對方感到高興。依依強調，這十年來她都是自己養活自己，並且從未覺得這是問題，因為她認為靠自己是很正常的。關於離婚協議，依依透露，她在離婚時從前公公那裡拿了600萬元，作為家人的「救命金」，以保障他們的生活。

▲依依在文中稱史丹利是好爸爸。（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎依依佩佩的依依）

此外，依依提到，雖然離婚協議書上寫明史丹利擁有全部監護權，而她每兩週才能探視家人一次，但史丹利曾口頭答應過她，可以隨時讓她照顧家人。對於網路上流傳的各種不實傳聞，依依澄清這些都是節目效果，並呼籲網友不要替史丹利發言。