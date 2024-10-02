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林襄淋雨應援「瀏海全濕」獲讚敬業！　一轉身甜笑全被拍

記者王靖淳／綜合報導

「啦啦隊女神」林襄今年初宣布離開樂天女孩，加入味全龍啦啦隊「小龍女」，人氣持續攀升的她，私下會在社群記錄生活，不吝嗇與粉絲互動。最近她在IG公開一段自己在雨中應援的影片，轉身甜笑跳舞的畫面曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，不少人看到她瀏海淋濕的模樣後，紛紛留言表示：「太敬業！」

▲▼林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲林襄雨中應援的模樣被拍下。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

影片中，林襄身穿深藍色上衣搭配粉色點綴的球衣，大方露出纖細的腰部，襯托活力與甜美形象。她把頭髮紮成雙丸子頭，並用粉色絲帶做為裝飾，造型充滿青春氣息。林襄正在全力應援，動作充滿活力，臉上不僅掛著燦爛的笑容，雙眼微彎，儘管瀏海都被淋濕，她仍顯得非常開心且充滿自信。

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▲林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲林襄是許多人心中的啦啦隊女神。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

為此，林襄在文中透露，這幾天在球場上的天氣狀況，讓她難以分辨臉上是雨水還是汗水，但她仍充滿感激之情。林襄提到，這段時間不僅僅是場上的球員在努力奮戰，啦啦隊的成員們也在場邊持續應援，為球隊注入能量，同時也表示，無論是球員還是陪伴他們的夥伴，大家都非常辛苦。最後，林襄以一句「我愛大家」，表達她對夥伴們的感謝，並附上棒球與櫻桃的符號，象徵著她對大家的深厚情感。

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