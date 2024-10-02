香蕉哥哥50歲仍在兒童台！25年沒換過工作　曝心聲：看小孩笑容會忘記辛苦

記者孟育民／台北報導

兒童節目主持人「香蕉哥哥」在兒童台任職25年，至今仍是許多小朋友心中的榜樣及偶像，但事實上他今年已經50歲，超凍齡的外貌令人讚嘆。他日前無預警現身《嗨！營業中》，讓全場來賓陷入一陣騷動，莎莎更羨慕地說：「50歲我還可以這樣嘻嘻哈哈，我真的覺得我很強！」

▲▼香蕉哥哥現在《營業中》 。（圖／翻攝自YouTube／嗨！營業中）

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在廚房備餐的過程中，鬼鬼忍不住問香蕉哥哥，「你還在兒童台當哥哥喔？」香蕉哥哥則說：「對啊，但我覺得這個工作真的很好，這是我第一個工作！」他坦言一輩子只當過「香蕉哥哥」，從未離開過兒童產業，「我今年第25年了！」還對著亂彈阿翔說：「阿翔老師小時候有看過我，翔哥就是很可愛，翔哥其實很適合兒童節目，小朋友會很喜歡他！」

▲▼香蕉哥哥在兒童台已經25年 。（圖／翻攝自YouTube／嗨！營業中）

而眾人換上動物裝，帶領孩子們跳舞、當起陪玩哥姐，鬼鬼心中有感地說：「我們做一個小小舉動，在他們世界是10倍的快樂。」香蕉哥哥認同表示：「有時候你看到他們的笑容，你就會忘記，今天從到到尾的辛苦，就是這樣。」

▲▼眾人換上動物裝逗小孩開心 。（圖／翻攝自YouTube／嗨！營業中）



