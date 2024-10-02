《SMTM7》Nafla為提前退伍「裝病猛看精神科」！　竄改紀錄翹班141天

記者張筱涵／綜合報導

《Show me the money 7》冠軍歌手Nafla假裝患有精神疾病，企圖提前解除兵役，甚至偽造出勤紀錄，遭以妨礙公務和違反兵役法等罪名起訴，二審被判有期徒刑1年2個月、緩刑2年，上訴遭駁回，最終判決結果已定。

▲《SMTM7》Nafla被判有期徒刑1年2個月、緩刑2年。（圖／翻攝自FACEBOOK／Nafla）



綜合韓媒報導，大法院於9月12日最終裁定，維持對Nafla的原判，判處有期徒刑1年2個月、緩刑2年。

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Nafla於2021年被分配至首爾瑞草區廳擔任社會服務要員，為了提前退伍，竟然假裝抑鬱症和恐慌症加重，一年內多次接受精神科診療且獲得處方藥，但都沒有服用而是放在家裡。不只如此，他更脅迫相關區廳和兵務廳公務員協助造假出勤紀錄，讓他看起來有正常出勤，實際上卻是141天都沒有去上班。

一審法院對Nafla判處有期徒刑1年，但二審法院考量他在另一毒品案件中已被判刑，並取消了妨礙兵役處公務員執行職務的罪名，最終將刑期改判為1年2個月、緩刑2年。儘管Nafla與檢方對判決提出上訴，韓國大法院最終駁回雙方上訴，維持原判。

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