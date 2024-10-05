小孟老師／10月5日星座運勢　巨蟹笑嗨嗨「戀情甜滋滋」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：幫助他人解圍
感情：交流重要情感
財運：選擇合適投資
幸運色：黃色
貴人：天蠍
小人：牡羊
工作：擬好工作計畫
感情：降低相處標準
財運：把握市場波動
幸運色：黃色
貴人：魔羯
小人：處女
工作：溝通協調力好
感情：順利獲得芳心
財運：降低財務風險
幸運色：大紅色
貴人：水瓶
小人：射手
【土象星座】
工作：成功解決難題
感情：溫馨時光充實
財運：保持投資風險
幸運色：紅色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
工作：提高管理效率
感情：盡情享受快樂
財運：採納專家意見
幸運色：咖啡色
貴人：雙子
小人：天蠍
工作：推動團隊培訓
感情：滿滿愛意傳遞
財運：可以安穩投資
幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：雙魚
【水象星座】
工作：提升整體素質
感情：甜蜜笑聲綿延
財運：保守謹慎面對
幸運色：玫瑰色
貴人：牡羊
小人：天秤
工作：推動產品開發
感情：共同創造回憶
財運：冷靜投資心態
幸運色：紫色
貴人：雙魚
小人：金牛
工作：建立專業形象
感情：默契相伴相知
財運：善用網路分析
幸運色：大紅色
貴人：射手
小人：魔羯
【火象星座】
工作：客人回頭率高
感情：盡心盡情玩樂
財運：加強投資風險
幸運色：棕色
貴人：處女
小人：獅子
工作：自信大方表現
感情：平衡身心發展
財運：尋找投資機會
幸運色：咖啡色
貴人：天秤
小人：雙子
工作：創意佳好表現
感情：準備追求對方
財運：瞭解公司治理
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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