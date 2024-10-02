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直擊坤達柯佳嬿合體約會！她亮出無名指鑽戒等老公　情侶裝甜蜜放閃

由「王子」邱勝翊主演舞台劇《男言之隱》吸引坤達、柯佳嬿、敖犬等藝人好友到場支持。（圖／本刊攝影組）

▲由「王子」邱勝翊主演舞台劇《男言之隱》吸引坤達、柯佳嬿、敖犬等藝人好友到場支持。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

「王子」邱勝翊最近與温貞菱、梁正群、王樂妍等人合作舞台劇《男言之隱》，王子在劇中擔綱主要角色，日前在台北市城市舞台演出，許多王子的圈內好友都到場支持。時報周刊CTWANT就直擊敖犬與空姐未婚妻FaFa（發發），以及坤達、柯佳嬿夫妻檔均來捧場，不過兩對的風格大相徑庭，敖犬及未婚妻一身白零偽裝，坤達與柯佳嬿則是全身黑還包緊緊，顯現出完全不同的個性。

先前王子在小S節目《小姐不熙娣》上，坦言和敖犬之間有發生誤會，對此表示「完全不記得」的敖犬，9月20日晚間帶著空姐未婚妻到台北市城市舞台觀賞舞台劇《男言之隱》，以行動支持王子，小倆口沒有一絲遮掩，穿著同色系衣服和鞋子，走下樓梯時，未婚妻還親密地挽著敖犬的手。

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成雙成對1／敖犬大方帶女友力挺王子　坤達、柯佳嬿低調現身成反差

▲敖犬帶著空姐女友力挺王子的舞台劇。（圖／CTWANT提供）

敖犬與女友穿著同色系衣服，絲毫沒有遮眼。（圖／本刊攝影組）

▲敖犬與女友穿著同色系衣服，絲毫沒有遮掩。（圖／CTWANT提供）

下樓梯時女友還甜蜜挽著敖犬的手。（圖／本刊攝影組）

▲下樓梯時女友還甜蜜挽著敖犬的手。（圖／CTWANT提供）

此外，還有另一對已婚的坤達和柯佳嬿也到場支持，當晚7點14分，一身黑色衣裝、包裹嚴實的柯佳嬿坐在角落像是等人，拿著票券的她以右手輕輕撥弄帽子底下的頭髮，無名指上的戒指顯得格外耀眼，但如此看似低調的裝扮，在狗仔眼中無異是發出「多看我一眼」的訊號。隨後，柯佳嬿走到入口處，先與一名女性友人見面，又過了一會兒，同樣穿著全身黑色系服裝，加上帽子口罩遮掩密實的坤達才來會合進場。

成雙成對1／敖犬大方帶女友力挺王子　坤達、柯佳嬿低調現身成反差

同樣包緊緊的坤達到現場與柯佳嬿會合。（圖／本刊攝影組）

▲同樣包緊緊的坤達到現場與柯佳嬿會合。（圖／CTWANT提供）

夫妻倆低調地快速進入會場。（圖／本刊攝影組）

▲夫妻倆低調地快速進入會場。（圖／CTWANT提供）

王子與敖犬過去都是男團「Lollipop棒棒堂」的成員，解散15年後，兩人與其他4位團員小煜、威廉、小杰、阿緯合體，一同錄製實境秀《來吧！哪裡怕》，掀起粉絲的回憶殺。不過先前王子與敖犬一起上《小姐不熙娣》，王子坦言過去跟敖犬有點誤會，原來當時有一部游泳題材的戲劇找上門，但王子因不擅長游泳而拒絕，不過後來似乎因為報價關係，影響到敖犬的演出。關於這件事敖犬表示自己根本不記得，而且後來發片也有邀請王子站台，所以兩人絕對沒有心結。

Lollipop棒棒堂相隔多年一同錄製實境秀《來吧！哪裡怕》。（圖／侯世駿攝）

▲Lollipop棒棒堂相隔多年一同錄製實境秀《來吧！哪裡怕》。（圖／CTWANT提供）

王子透露曾與敖犬有些誤會。（圖／翻攝自YouTube）

▲王子透露曾與敖犬有些誤會。（圖／翻攝自YouTube）

敖犬與王子在節目爆料棒棒堂曾因合約鬧得尷尬。（圖／翻攝自YouTube）

▲敖犬與王子在節目爆料棒棒堂曾因合約鬧得尷尬。（圖／翻攝自YouTube）

他們也說其他團員那時同樣鬧得有點僵，原因為合約問題，王子表示合約本來是要簽給原來的公司，但後來他與小杰、毛弟決定簽給其他經紀人，團體因此分屬不同公司，導致後期團體活動變得有點尷尬，就連工作時都要分成兩台車，敖犬更加碼爆料阿緯氣到連飯都不願吃就離開座位。幸好現在都已經事過境遷，6棒平時也常常會聚餐，更終於在節目上全員合體，讓粉絲們超級期待。

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