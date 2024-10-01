江蕙「復出演唱會」確定高雄巨蛋出發！　明年檔期場次全曝光

▲江蕙復出演唱會將在高雄巨蛋舉辦，將在明年7月開唱。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台語天后二姐江蕙因抗癌封麥9年，日前驚喜宣布復出，將於10月5日重拾麥克風登上台北大巨蛋為國慶晚會獻唱，更傳出她將在明（2025年）正式全面復工，並返鄉高雄舉辦個人演唱會。時報周刊CTWANT掌握獨家消息，江蕙個唱檔期並非如外傳5月，如果順利申請完成，將在明年7月暑假開唱，場次至少5場起跳，復出演唱會也確定是由高雄出發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

江蕙9月初突自曝罹癌、入院開刀化療等經歷，透露自己在2015年《祝福》演唱會前夕發現身體異狀，硬撐著在1個半月內唱完25場演出，最後檢查確定罹癌，她馬上開刀、反覆化療，多次面臨生死交關，包括肺栓塞、大出血等，她賴以為生的嗓子還一度沙啞，嚴重時更無法開口說話。

所幸治療後已恢復健康，江蕙也樂觀地說：「我是健康的江蕙！也是帶著樂觀正向歸來的江蕙！」而罹癌消息曝光後，和江蕙情同姊弟的周杰倫透過唱片公司發聲，坦承自己先前就知道對方生病，「祝福二姊平安健康！每天都開開心心的！期待她再次展現天籟的歌喉」。

▲江蕙日前驚喜宣布復出，將於10月5日重拾麥克風登上台北大巨蛋為國慶晚會獻唱。（圖／CTWANT提供）

江蕙同時感謝高雄市長陳其邁、台北市長蔣萬安的溫暖相挺，更向陳其邁喊話：「邁邁市長，我沒有忘記我們的約定哦。」外界當時好奇是什麼約定？陳其邁則賣了關子，僅說時機成熟時再跟大家報告，如今看來就是早已相約高雄巨蛋開唱。

去年6月江蕙曾在好友張清芳演唱會現身，還被張清芳力拱開金口，她一開始不好意思地說：「幹嘛啦！我真的是被妳設計！」後來拗不過張清芳和全唱觀眾清唱了〈家後〉，「有一日咱若老，找無人甲咱友孝」，短短兩句嗓音回繞小巨蛋。唱畢江蕙更一時情緒激動，忍不住哽咽表示：「謝謝大家！妳（張清芳）叫我出來唱歌，我聽到這麼多掌聲，我有點感動，謝謝大家，所以呢！看妳在台上，曾經的我也在台上，有很多感觸。聽到大家的掌聲，原來大家都沒有忘記我。」

對於江蕙明年將在高雄巨蛋開唱一事，本刊接獲獨家消息，指寬宏藝術已經在跟高雄巨蛋的營運廠商申請明年7月的場地，而先前寬宏藝術對相關報導也並未否認，僅低調回應表示：「都還不清楚，目前都在討論及考慮中，謝謝大家關心。」而對於這個好消息，高雄市長陳其邁先前也對外表示，的確有透過共同朋友與聯繫管道邀請江蕙到高雄開唱，復出開演唱會順其自然，笑說很多細節還不能說，「這個秘密容我做保留，時機成熟就會跟大家講」，看來歌迷可以準備衝了。

▲去年6月江蕙在小巨蛋包廂裡開金嗓力挺好友張清芳。（圖／上引娛樂提供）

延伸閱讀

▸ 節目商機1／《娛百》預算縮減「一周只剩三天」 粉絲搞階級月花1600進棚看錄影

▸ 928強碰打炒房1／接待中心來人砍半 4年7波打炒房建商反應曝光

▸ 被低估的新冠1／「不是小感冒」死亡人數比流感多9倍 再感染病逝風險增2倍