ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金城武消失7年爆「賣沖繩海景豪宅」　開價2億…男神私下態度當地人狂讚

記者陳芊秀／綜合報導

50歲男神金城武已經7年沒有新的影視作品，近況頻頻受到外界好奇。他年初2月突然被爆烏龍婚訊，經紀公司火速澄清，30日再度被日媒爆出打算賣掉沖繩的老家，開價2億日幣（約台幣4436萬元）。

《喜歡你》記者會-金城武（圖／記者黃克翔攝）

▲日媒曝光金城武現況。（圖／記者黃克翔攝）

據日媒《NEWSポストセブン》（NEWS POSTSEVEN）報導，金城武的爸爸是日本人，媽媽是台灣人，在台灣出道並爆紅全亞洲。他的爺爺出身沖繩，聲稱是金城武事務所相關人士爆料，他演出日劇《神啊！請多給我一點時間》、《二千年之戀》大獲成功後，2004年在沖繩蓋了一棟3層樓的豪宅，爆料者說：「他和家人在日本經常住在這棟豪宅，而且住了好幾年。這棟豪宅在當地非常有名，大家都知道這是『金城武的家』。最近傳出金城武打算出售這棟有美好回憶的豪宅，他的財產管理公司的相關人員正在口頭尋找買家，聽說希望售價大約是2億日幣（約台幣4436萬元）。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

日媒更為此飛到沖繩查訪，金城武的豪宅位於距離那霸市區約1小時車程的地區，這裡有自然景觀環繞，包括有珊瑚礁環繞的海灘、高爾夫球場，是相當熱門的別墅區，其住所更是擁有絕美無敵海景的一級地段。

▲▼金城武演出日劇《神啊！請多給我一點時間》、《二千年之戀》走紅日本，2004年在沖繩蓋海景豪宅。（圖／翻攝自日網）

▲▼金城武演出日劇《神啊！請多給我一點時間》、《二千年之戀》走紅日本，2004年在沖繩蓋海景豪宅。（圖／翻攝自日網）

▲金城武演出日劇《神啊！請多給我一點時間》、《二千年之戀》走紅日本，2004年在沖繩蓋海景豪宅。（圖／翻攝自日網／FOD）

當地民眾表示，「金城武的家是以琉球紅瓦屋頂和白色牆壁來設計，完全按沖繩的傳統建築風格建造的。聽說金城武先生對建築的細節非常講究，這可以看出他對沖繩的深厚情感。」另外還有當地居民描述，金城武家外牆設有沖繩的守護神「風獅爺」，庭院種滿椰子樹和色彩鮮豔的花卉，不過最近卻很少看到本尊。

民眾透露，金城武疫情前常現身此處，碰面時總是很有禮貌打招呼，沒有刻意變裝，面帶笑容，更讚「真是個好人」，但是最近住所交由專人管理，現在更傳出要賣掉這棟豪宅，日媒推測他在日本的活動將會更為淡出。

對此，聲稱是金城武事務所相關人員的表示，「金城武的雙親年事已高，這次出售房產，很大原因是考量到終活。這一帶不管去哪裡都需要開車，也沒有大型醫院。至於他雙親打算長住台灣還是沖繩，目前不得而知。但聽說他們還是希望在沖繩保留一處據點，並正在考慮購買一套公寓。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

推薦閱讀

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

快訊／《黑暗榮耀》文同珢母朴志雅猝逝！　腦出血送醫後不敵病魔

快訊／《黑暗榮耀》文同珢母朴志雅猝逝！　腦出血送醫後不敵病魔

納豆收入斷崖式下跌！　陪女友直播賣貨…依依燒聲網憂心

納豆收入斷崖式下跌！　陪女友直播賣貨…依依燒聲網憂心

籃籃「力挺楊繡惠」挨轟雙面：該換掉了！　《衝衝衝》官方18字親回應

籃籃「力挺楊繡惠」挨轟雙面：該換掉了！　《衝衝衝》官方18字親回應

梁詠琪大陸開唱「唱3首慘被砍歌」！僅15分鐘就下台　網友傻眼爆內幕

梁詠琪大陸開唱「唱3首慘被砍歌」！僅15分鐘就下台　網友傻眼爆內幕

胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」含淚參加告別式

胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」含淚參加告別式

西門炸蛋蔥油餅攤販起火「他一旁唱Rap嘲笑」！街頭藝人被出征道歉了

西門炸蛋蔥油餅攤販起火「他一旁唱Rap嘲笑」！街頭藝人被出征道歉了

台3男星「沒買票」想刷臉台中樂園！結果全GG 2度闖關被嗆：出錢會死啊

台3男星「沒買票」想刷臉台中樂園！結果全GG 2度闖關被嗆：出錢會死啊

金城武消失7年近況曝！　日媒爆「要賣沖繩海景豪宅」開價2億

金城武消失7年近況曝！　日媒爆「要賣沖繩海景豪宅」開價2億

港府宣導「打羽球壓制性慾」！AV女優笑曝經驗：打完更容易性衝動

港府宣導「打羽球壓制性慾」！AV女優笑曝經驗：打完更容易性衝動

尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu

尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu

「樂天女孩」籃籃制約象迷？ 跳舞畫面粉絲搶拍　震驚：這什麼奇景

「樂天女孩」籃籃制約象迷？ 跳舞畫面粉絲搶拍　震驚：這什麼奇景

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

快訊／《黑暗榮耀》文同珢母朴志雅猝逝！　腦出血送醫後不敵病魔

納豆收入斷崖式下跌！　陪女友直播賣貨…依依燒聲網憂心

籃籃「力挺楊繡惠」挨轟雙面：該換掉了！　《衝衝衝》官方18字親回應

梁詠琪大陸開唱「唱3首慘被砍歌」！僅15分鐘就下台　網友傻眼爆內幕

胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」含淚參加告別式

西門炸蛋蔥油餅攤販起火「他一旁唱Rap嘲笑」！街頭藝人被出征道歉了

台3男星「沒買票」想刷臉台中樂園！結果全GG 2度闖關被嗆：出錢會死啊

金城武消失7年近況曝！　日媒爆「要賣沖繩海景豪宅」開價2億

港府宣導「打羽球壓制性慾」！AV女優笑曝經驗：打完更容易性衝動

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金城武

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉
  2. 「宋慧喬母」朴志雅腦溢血猝逝　1年前最後身影催淚：我只是小咖⋯
  3. 《比佛利山超級警探》男星無預警傳癌逝！享壽76歲　同片演員悲痛發聲
  4. 本土劇女星閃婚「渾圓孕肚正面曝光」　聽唐綺陽解析：老天的禮物
  5. 宋一國澄清離婚傳聞：下輩子也娶法官妻子　甜喊「想生雙胞胎女兒」
  6. 熱戀小15歲葉珂ing！黃曉明笑容滿面現身　「中指鑽戒吸睛」藏愛意
  7. 「跟自己結婚」爆紅！　土耳其26歲TikTok網美離奇墜樓亡
  8. 金城武消失7年近況曝！　日媒爆「要賣沖繩海景豪宅」開價2億
  9. 籃籃「力挺楊繡惠」挨轟雙面：該換掉了！　《衝衝衝》官方18字親回應
  10. 苦心備孕3年！陸女星官宣懷孕「曬寶寶超音波」…1舉動打破禁忌

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366