金城武消失7年近況曝！　日媒爆「要賣沖繩海景豪宅」開價2億

記者陳芊秀／綜合報導

50歲男神金城武已經7年沒有新的影視作品，近況頻頻受到外界好奇。他年初2月突然被爆烏龍婚訊，經紀公司火速澄清，30日再度被日媒爆出打算賣掉沖繩的老家，開價2億日幣（約台幣4436萬元）。

▲日媒曝光金城武現況。（圖／記者黃克翔攝）

據日媒《NEWSポストセブン》（NEWS POSTSEVEN）報導，金城武的爸爸是日本人，媽媽是台灣人，在台灣出道並爆紅全亞洲。他的爺爺出身沖繩，聲稱是金城武事務所相關人士爆料，他演出日劇《神啊！請多給我一點時間》、《二千年之戀》大獲成功後，2004年在沖繩蓋了一棟3層樓的豪宅，爆料者說：「他和家人在日本經常住在這棟豪宅，而且住了好幾年。這棟豪宅在當地非常有名，大家都知道這是『金城武的家』。最近傳出金城武打算出售這棟有美好回憶的豪宅，他的財產管理公司的相關人員正在口頭尋找買家，聽說希望售價大約是2億日幣（約台幣4436萬元）。」

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日媒更為此飛到沖繩查訪，金城武的豪宅位於距離那霸市區約1小時車程的地區，這裡有自然景觀環繞，包括有珊瑚礁環繞的海灘、高爾夫球場，是相當熱門的別墅區，其住所更是擁有絕美無敵海景的一級地段。

▲金城武演出日劇《神啊！請多給我一點時間》、《二千年之戀》走紅日本，2004年在沖繩蓋海景豪宅。（圖／翻攝自日網／FOD）



當地民眾表示，「金城武的家是以琉球紅瓦屋頂和白色牆壁來設計，完全按沖繩的傳統建築風格建造的。聽說金城武先生對建築的細節非常講究，這可以看出他對沖繩的深厚情感。」另外還有當地居民描述，金城武家外牆設有沖繩的守護神「風獅爺」，庭院種滿椰子樹和色彩鮮豔的花卉，不過最近卻很少看到本尊。

民眾透露，金城武疫情前常現身此處，碰面時總是很有禮貌打招呼，沒有刻意變裝，面帶笑容，更讚「真是個好人」，但是最近住所交由專人管理，現在更傳出要賣掉這棟豪宅，日媒推測他在日本的活動將會更為淡出。

對此，聲稱是金城武事務所相關人員的表示，「金城武的雙親年事已高，這次出售房產，很大原因是考量到終活。這一帶不管去哪裡都需要開車，也沒有大型醫院。至於他雙親打算長住台灣還是沖繩，目前不得而知。但聽說他們還是希望在沖繩保留一處據點，並正在考慮購買一套公寓。」