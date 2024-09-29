直擊／只為與她自拍！李帝勳跪著寵粉　大喊「不想下班」情話狂撩

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣男星李帝勳29日在台北國際會議中心舉辦粉絲見面會，2024年2度來到台灣，向來親民的他，驚喜地從2樓觀眾席走出來，唱著抒情歌曲現身，全場粉絲與他近距離接觸，觀眾席滿滿尖叫聲，他則露出開朗笑容用中文打招呼：「大家好我是李帝勳，見到大家很開心，我愛你。」甫出場活動氣氛就炒到最高點。

▲李帝勳29日在台舉辦見面會。（圖／優勢力娛樂提供）



李帝勳2024年開設個人YouTube頻道，專門到訪復古老式電影院，見面會活動上，他解釋「當初想做YouTube的頻道原因是因為在電影院共渡的時光很幸福，但朋友或自己去影院的時間越來越少了」，不希望電影院消失，於是他到訪各地尋找懷舊風情。

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▲只要是粉絲想要的動作，李帝勳通通照單全收。（圖／優勢力娛樂提供）



除了分享近況，李帝勳還親自回答粉絲的紙條，有位觀眾表示「可以在我胸口射一槍嗎」，他沒有猶豫朝對方走去射了2槍，幽默笑喊「可是我射了，妳怎麼還活著」，粉絲用韓文大喊「今天是我生日」，他馬上送祝福「祝你生日快樂」，並送出專屬的蘋果簽名。

▲李帝勳被粉絲感動，當場與對方合照。（圖／優勢力娛樂提供）



其中有個紙條寫著「2024年最棒的事情就是李帝勳成立頻道，我還做筆記，影片是我的精神糧食」，粉絲交出手機筆記，李帝勳感動不已，不只拿該名粉絲的手機自拍，當對方走到舞台前時，為了縮小舞台的間距高度，他還特地跪著與粉絲合照，親民風範引起陣陣尖叫聲。

粉絲福利送好送滿，李帝勳場上還不斷情話撩妹，一名粉絲穿著印有「我是姐姐」的上衣到場，他嘴甜回答：「你看起來不像姐姐啊，像妹妹！」場上還學了數句中文土味情話「你是我巧克力」、「每天想你一百遍」、「距離不是問題，你離我不夠近才是問題」、「我有超能力，超級喜歡你」等，全場觀眾笑得嘴角不斷上揚。

▲李帝勳被提醒要換場了，不願下班超級寵粉。（圖／優勢力娛樂提供）



尤其是見面會期將進入下半場時，李帝勳突然大喊「我不想走」，不願意離開舞台，應用剛學會的中文大喊「你是我的寶貝」，告訴觀眾：「其實我視力很好，我可以很清楚地看到大家。」所有人被他的魅力牢牢擄獲。

寵粉一百分，李帝勳對於台灣電影、演員如數家珍，本來就知道許光漢入伍的消息，主持人cue他唱一段〈瑪爾濟斯之歌〉，他也親切地照做：「瑪爾濟斯～瑪爾濟斯～。」全場笑出來，他則表示希望有機會可以和許光漢合作。